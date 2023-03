M.Przydacz: fakt, że prezydent Pavel przyjeżdża najpierw do Polski pokazuje jaką rolę pełnimy w regionie

Fakt, że w pierwszą tak naprawdę wizytę zagraniczną, po Słowacji, prezydent Czech Petr Pavel przyjeżdża do Polski pokazuje jaką rolę dzisiaj Polska pełni w regionie - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Od czwartku z wizytą w Warszawie przebywa prezydent Czech Petr Pavel. Pierwszego dnia spotkał się m.in. z polskim prezydentem Andrzejem Dudą, a politycy omawiali współpracę gospodarczą, rozbudowę infrastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej oraz dalsze wsparcie Ukrainy.

Przydacz, który w piątek był gościem Programu Pierwszego Polskiego Radia, został zapytany o polsko-czeskie relacje. "Prezydent Pavel wczoraj na konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim powiedział, że stosunki polsko-czeskie są najlepsze w historii i myślę, że tak w rzeczywistości jest" - odpowiedział.

"Fakt, że w pierwszą tak naprawdę wizytę zagraniczną, po Słowacji, prezydent Czech przyjeżdża do Polski pokazuje jaką rolę dzisiaj Polska pełni w regionie" - ocenił szef BPM.

Przypomniał też, że Pavel jako wojskowy rozumie tematykę bezpieczeństwa. "Myślę, że nie przez przypadek akurat stawia w tym momencie na relacje z Polską" - dodał.

"Później jedzie do Berlina, ale w następnej kolejności. Najpierw Warszawa, później Niemcy i to pewnego rodzaju symbolika. Ta symbolika powinna nam uświadamiać z jakiego rodzaju zmianą mamy do czynienia" - podkreślał Przydacz.

W piątek prezydent Czech ma spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim.