M.Przydacz: jest duże spektrum działań, które Austria może podjąć, by wsprzeć Ukrainę

Tematami rozmów prezydenta Dudy z austriackimi liderami będzie wspólne bezpieczeństwo, a także wsparcie Ukrainy i ograniczanie działań Rosji, jest duże spektrum działań, które Austria może w tym obszarze podjąć - powiedział szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz przed wizytą prezydenta w Wiedniu.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej wskazał, strona polska będzie przekonywać Austrię do większego zaangażowania się we wspieranie Ukrainy. "Jest całe spektrum działań, które strona austriacka może jako państwo demokratyczne, zachodnioeuropejskie i oparte o wartości realizować. Będziemy starali się zachęcać naszych partnerów z Wiednia do większej aktywności na tym odcinku" - powiedział Przydacz podczas briefingu przed wylotem prezydenta Andrzeja Dudy do Wiednia.

"W poszanowaniu konstytucyjnej neutralności Austrii, ta rozmowa będzie się koncentrowała wokół narzędzi ekonomicznych i finansowych. Austria, jak każdy członek Unii Europejskiej, ma tutaj zdolność decyzyjną do tego, by podejmować tu konkretne działania natury sankcyjnej" - podkreślił polityk.

Przydacz wskazał, że prezydent w trakcie wizyty spotka się m.in. z prezydentem Austrii Alexandrem van der Bellenem, kanclerzem Karlem Nehammerem, a także przewodniczącym niższej izby austriackiego parlamentu Wolfgangiem Sobotką.

"Całościowa wizyta, dialog polityczny na wszelkich możliwych forach i poziomach. Tematyka jest jasna: z jednej strony to tematyka bezpieczeństwa, tego, jak wspólnie możemy sobie radzić z wyzwaniami natury bezpieczeństwa, mając na uwadze rosyjską politykę, rosyjską agresję na Ukrainę, i jak dalej możemy zabezpieczać wschodnią flankę Unii Europejskiej, a w przypadku Polski oczywiście również wschodnią flankę NATO" - mówił Przydacz

Rozmowy liderów mają dotyczyć także kwestii dwustronnych - współpracy gospodarczej. "Mamy do czynienia z dużą liczbą inwestycji austriackich na rynku polskim, ale także z gotowością i otwartością polskich przedsiębiorców do eksplorowania rynku austriackiego" - powiedział Przydacz.

"Panowie prezydenci będą rozmawiać też o historycznym kontekście naszych relacji. W tym roku mamy okrągłą rocznice bitwy pod Wiedniem - bitwy znanej każdemu chyba Polakowi, ale znanej też i w Austrii. Rozmowa dotyczyć także będzie także historii XX wieku, cierpienia narodu polskiego w czasie II wojny światowej, w kontekście konieczności upamiętnienia poszkodowanych, tych, którzy oddali życie, zdrowie i wolność w obozie Mauthausen-Gusen" - dodał Przydacz.

Szef BPM zaznaczył również, że w piątek prezydent spotka się także Rafaelem Grossim - dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która ma swoją siedzibę w Wiedniu. "Główne tematy to oczywiście rozwój cywilnej energetyki jądrowej w Polsce. Polska przechodzi transformację energetyczną, chcąc lepiej zaadaptowaną do aktualnych wyzwań w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, kwestii ekonomicznych, a także klimatu. (...) Współpraca z MAEA jest tutaj kluczowa.

"Drugim ważnym tematem rozmów będzie także energetyka jądrowa na Ukrainie" - zapowiedział Przydacz, wskazując na zagrożenia wywoływane przez rosyjską agresję i okupację elektrowni jądrowej w Zaporożu. "Chcemy w Polsce czuć się bezpieczni, że Rosja nie będzie destabilizować rzeczywistości wokół naszych granic poprzez takie działanie; ważna rola MAEA w tym, a by ta cywilna energetyka jądrowa na Ukrainie mogła funkcjonować bez przeszkód" - dodał.

Choć polska para prezydencka przybędzie do Wiednia w czwartek wieczorem, to oficjalna wizyta rozpocznie się w piątek przed południem od ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Hofburg przez prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellena i jego małżonkę. Zaplanowano rozmowy prezydentów w cztery oczy i rozmowy plenarne delegacji oraz konferencję prasową.