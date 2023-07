M.Przydacz: jeżeli Sejm zdecyduje, że referendum odbędzie się tego samego dnia co wybory, to będzie logiczna decyzja

Jeżeli Sejm zdecyduje, że referendum odbędzie się tego samego dnia co wybory, to będzie logiczna i sensowna decyzja; referendum dotyczy ważnej sprawy i Polacy mają prawo się wypowiedzieć - powiedział w TVP1 szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej został zapytany we wtorek w rozmowie z TVP 1 o plan przeprowadzenia referendum ws. relokacji migrantów w Polsce na jesieni, w tym samym czasie, co wybory parlamentarne. W czerwcu podczas debaty w Sejmie nad stanowiskiem ws. proponowanego w UE mechanizmu relokacji migrantów prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że ta kwestia musi być przedmiotem referendum. Plan przeprowadzenia referendum jednocześnie z przypadającymi na jesień wyborami parlamentarnymi potwierdził na konferencji prasowej w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Pytany o ten plan Przydacz zaznaczył, że wyznaczenie terminu wyborów parlamentarnych to prerogatywa prezydenta. "Pan prezydent zdecyduje co do daty, myślę, że to się wydarzy w perspektywie następnych kilku tygodni, bo tak wskazuje konstytucja, i dopiero w następstwie Sejm będzie podejmował decyzje o referendum. Absolutnie nie ma żadnej prawnej przeszkody, żeby to odbyło się właśnie tego dnia, w którym wcześniej prezydent wyznaczy wybory" - ocenił.

"Wręcz logika podpowiadałaby (takie rozwiązanie - PAP); skoro są zarzuty także ze strony opozycji, że to jakieś dodatkowe koszty, powiedzmy sobie: na decyzje narodu polskiego, decyzje referendalne, naprawdę nie powinniśmy patrzeć tylko przez pryzmat kosztów. To są ważne decyzje z perspektywy bezpieczeństwa państwa polskiego i Polacy mają prawo się w tej sprawie wypowiedzieć. Będzie to zależało od Sejmu - jeżeli Sejm zdecyduje co do tej samej daty, będzie to sensowna, logiczna decyzja" - stwierdził szef BPM.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że planowane jest przeprowadzenie referendum ws. relokacji migrantów w tym samym czasie co wybory parlamentarne także po to, by koszty były niższe; przeprowadzenie ich osobno to dodatkowe koszty - powiedział.

Projekt zmian w ustawie o referendum krajowym trafił w ubiegłym tygodniu do Sejmu. Zapisy projektu mają umożliwić przeprowadzenie referendum krajowego tego samego dnia, co wybory parlamentarne, prezydenckie lub do Parlamentu Europejskiego poprzez przede wszystkim ujednolicenie godzin głosowania, czyli w godzinach 7-21.

