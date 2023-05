M. Przydacz: mam nadzieję, że ambasador Rosji powstrzyma się we wtorek od prowokacji

Mam nadzieję, że ambasador Rosji Siergiej Andriejew powstrzyma się we wtorek 9 maja od prowokacji takich, jak w zeszłym roku - powiedział szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz. Dodał, że obecnie nie ma skoordynowanej unijnej decyzji o wydaleniu rosyjskich ambasadorów z państw UE.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej został we wtorek - 9 maja, gdy w Rosji świętowana jest rocznica zakończenia II wojny światowej - zapytany o możliwe działania rosyjskiego ambasadora w Warszawie Siergieja Andriejewa.

W ubiegłym roku, 9 maja 2022 r. Andriejew chciał złożyć kwiaty przed Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Demonstranci z ukraińskimi i polskimi flagami uniemożliwili mu przejście przed miejsce upamiętnienia radzieckich żołnierzy, wznosili antyrosyjskie hasła i oblali ambasadora czerwoną substancją.

Polityk przypomniał, że rok temu, gdy pracował w MSZ, została wysłana nota do strony rosyjskiej, by 9 maja "powstrzymała się od tego typu działań, dlatego, że mogą być one poczytane jako działania prowokacyjne w kontekście nie tylko historycznym, ale także obecnych wydarzeń". "Moja opinia co do tego kroku ambasadora pozostaje ciągle aktualna. (...) Mam nadzieję, że ambasador powstrzyma się dzisiaj od tego typu prowokacji" - dodał.

Pytany, czy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i różnego rodzaju groźbach wobec polskiego ambasadora w Moskwie to nie moment, by "ambasadorowi Andriejewowi powiedzieć, że jest persona non grata w Polsce" Przydacz podkreślił, że "nie chodzi o obecność ambasadora Andriejewa w Warszawie, tu również chodzi o obecność naszych ambasadorów - unijnych - w Moskwie". Jak przypomniał, w polityce międzynarodowej funkcjonuje zasada wzajemności.

"W sytuacji, w której rosyjscy ambasadorowie zostaną wyrzuceni z Unii Europejskiej, to w naturalny sposób Rosja odpowie tym samym, a póki co nie ma takiej skoordynowanej decyzji w ramach UE, co do wycofania własnych ambasadorów. Być może ona zapadanie całkiem niedługo, być może ta czara goryczy się przeleje. Póki co takiej wspólnej unijnej decyzji nie ma, nasz ambasador (Krzysztof) Krajewski jest w Moskwie, nasi dyplomaci tam pracują, choć wiadomo, że ta praca nie polega przecież na utrzymywaniu jakichkolwiek kanałów dyskusji z Rosją, bo to nie jest w zasadzie dzisiaj realizowane" - powiedział Przydacz.