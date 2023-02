M. Przydacz o planowanej wizycie Bidena w Polsce: dla nas kluczowe jest dalsze wsparcie bezpieczeństwa Polski

Głównym punktem wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce będzie spotkanie przywódców obu państw po to, by wymienić się swoimi opiniami na temat tego, co może się wydarzyć na Ukrainie, ale dla nas kluczowe jest dalsze wsparcie bezpieczeństwa Polski - podkreślił prezydencki minister Marcin Przydacz.

Przydacz, który składał wizytę w USA, poinformował, że piątkowe rozmowy w Waszyngtonie, w których uczestniczył również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, dotyczyły m.in. dalszej pomocy Ukrainie, dalszej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, transferze technologii i zakupach uzbrojenia, a także szczytu Sojuszu w Wilnie. W Białym Domu Przydacz i Siewiera rozmawiali także razem z doradcami prezydentów państw bałtyckich.

Na początku tygodnia prezydent USA Joe Biden potwierdził, że odwiedzi Polskę, choć dodał, że nie wie, w jakim terminie.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej był pytany w sobotę w TVP Info, kiedy prezydent Biden przyjedzie do Polski - czy to kwestia dni czy tygodni. "Wiemy już na pewno, że pan Joe Biden odpowie pozytywnie na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy i przyjedzie do Polski" - odparł Przydacz. Jak dodał, umowa ze stroną amerykańską stanowi, że data tej wizyty zostanie podana "w odpowiednim czasie". "Ale mogę zapewnić, że będzie to prędzej niż później" - dodał.

Dopytywany, czy będzie to bezpośrednio po konferencji w Monachium, która odbędzie się w dniach 17-19 lutego, Przydacz podkreślił, że jest to konferencja, na którą prezydent Andrzej Duda planuje się wybrać. Ale, jak dodał, Stany Zjednoczone będą na niej reprezentowane przez wiceprezydent Kamalę Harris.

Pytany jak długo może trwać wizyta prezydenta USA, minister zauważył, że generalnie wizyty Joe Bidena są stosunkowo intensywne, a prezydent USA przylatuje do Europy raz na jakiś czas. Przypomniał, że będzie to druga wizyta przywódcy USA w Polsce w niedługim okresie czasu.

Dopytywany, czy wśród miejsc, które odwiedzi Biden będzie Warszawa i Rzeszów Przydacz zaznaczył, że wizyta planowana jest w taki sposób, by odpowiadała zarówno oczekiwaniom Białego Domu, jak i strony polskiej. "Jasnym jest, że głównym punktem będzie spotkanie dwóch przywódców państw po to, by wymienić się swoimi opiniami na temat tego, co może się wydarzyć. Ale dla nas będzie kluczowe dalsze wsparcie bezpieczeństwa państwa polskiego. I dla nas bezpieczeństwo Polek i Polaków jest zawsze największym priorytetem" - powiedział minister.

"Dziś będziemy także rozmawiać o tym, jak wschodnią flankę NATO wspierać, także i w sensie sprzętowym, bo przecież polska armia zakupuje sprzęt najnowszych technologii po to, byśmy wszyscy mogli czuć się bezpiecznie" - dodał.

Przydacz był też pytany o informacje podawane przez media jakoby w Polsce mogło dojść do spotkania prezydentów Dudy, Bidena oraz Ukrainy - Wołodymyra Zełenskiego. Według ministra w naturalny sposób dyskusja o spotkaniach także i ze stroną ukraińską jest ograniczona "pewnymi kwestiami natury bezpieczeństwa".

"Na ten moment to, nad czym pracujemy to kontakty polsko-amerykańskie. Ukraina z pewnością ma swoje kontakty z USA, zresztą nie tak dawno prezydent Zełenski był w Waszyngtonie, ale też wielokrotnie prezydenci i Polski, i Stanów Zjednoczonych, i Ukrainy rozmawiali w różnych formacjach, także i podczas rozmów telefonicznych. Tych kontaktów naprawdę nie brakuje, i tych kontaktów polsko-amerykańskich też nie brakuje" - dodał.

Pytany czy to jest właściwy moment na ogłaszanie planu pokojowego dla Ukrainy, Przydacz stwierdził, że z ust rosyjskich przedstawicieli władzy, Rosjanie planują swoją ofensywę militarną, stąd Polska prowadzi zabiegi, by "jak najszybciej sformułować koalicję czołgową".