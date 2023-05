M. Przydacz o propozycji D. Tuska ws. 500 plus: jestem zdumiony, że człowiek, który był premierem, nie wie jak układa się budżet

Jestem - delikatnie mówiąc - zdumiony, że człowiek, który był premierem przez kilka lat nie wie jak układa się budżet - tak szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz skomentował w Radiu Zet propozycję lidera PO Donalda Tuska dot. waloryzacji świadczenia 500 plus od 1 czerwca.

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że świadczenie 500 plus od nowego roku zostanie zastąpione nową stawką - 800 plus. Na konferencji w KPRM premier Mateusz Morawiecki poinformował, że "prawdopodobnie w czerwcu będzie okres konsultacji społecznych (projektu), następnie przyjęcie na rządzie".

Marcin Przydacz został zapytany w Radiu Zet, czy prezydent Duda podpisze ustawę, która podwyższa kwotę świadczenia 500 plus do 800 zł. "Pan prezydent do tej pory bardzo aktywnie wspierał te działania prospołeczne, także i prodemograficzne. Potrzebujemy tutaj konkretnych instrumentów" - mówił.

"Jeżeli rząd znajduje te pieniądze, a rozumiem, że w przyszłorocznym budżecie one są czy będą zaplanowane, to trudno mi sobie wyobrazić, że pan prezydent akurat wsparcie dla polskich dzieci będzie blokował. Wręcz przeciwnie, pan prezydent jest wielkim zwolennikiem tego, aby polskie rodziny dostawały to wsparcie, jeśli jest ku temu możliwość" - podkreślił prezydencki minister.

Pytany, czy wsparcie nie powinno być wcześniej, czyli tak jak postuluje lider PO Donald Tusk. "Widziałem tę propozycję. Jestem - delikatnie mówiąc - zdumiony, że człowiek, który był premierem przez kilka lat nie wie jak układa się budżet. Przecież to nie są tysiące, to są duże pieniądze, które muszą zostać w jakiś sposób zaplanowane" - powiedział. "Jeżeli dziś, ktoś mówi: +już, już, od jutra to zróbmy+, to kompletnie nie wie jak funkcjonuje państwo polskie. Budżet będzie realizowany dopiero od przyszłego roku i to w ramach tej działki budżetowej będą przeznaczone pieniądze na 800 plus" - dodał.

Przydacz przyznał, że rozmawiał na temat propozycji Tuska z przedstawicielami delegacji krajów Europy Zachodniej podczas szczytu Rady Europy w Reykjaviku, gdzie towarzyszył prezydentowi, a którzy mieli nazwać propozycje lidera PO jako populizm. "Patrzą na Platformę Obywatelską jako na populistów, po prostu" - powiedział.

W odpowiedzi na weekendową zapowiedź prezesa PiS lider PO Donald Tusk zaproponował w poniedziałek, by wprowadzić tę zmianę już 1 czerwca tego roku, na Dzień Dziecka. Na polecenie Tuska szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka poinformował, że jego formacja złożyła w środę w Sejmie projekt ustawy przewidującej waloryzację świadczenia 500 plus do 800 zł od 1 czerwca br.