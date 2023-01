M.Przydacz o swojej wizycie w Waszyngtonie: będziemy rozmawiać o możliwych scenariuszach tego, co się może wydarzyć na Ukrainie

Prezydent wysyła mnie do Waszyngtonu po to, aby przeprowadzić konsultacje zarówno w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, jak i w Departamencie Stanu; będziemy rozmawiać o możliwych scenariuszach tego, co się może wydarzyć na Ukrainie - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Przydacz był w sobotę gościem TVP Info, gdzie został zapytany o jego przyszłotygodniową podróż do Stanów Zjednoczonych. "To prawda, pan prezydent wysyła mnie do Waszyngtonu po to, aby przeprowadzić konsultacje zarówno w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, czyli takim zapleczu Białego Domu, jak i w Departamencie Stanu" - poinformował.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że Stany Zjednoczone "są dzisiaj liderem świata euroatlantyckiego" i "naszym najważniejszym sojusznikiem". "Ta intensywność kontaktów musi zostać utrzymana nie tylko na poziomie liderów, ale zaplecza dyplomatyczno-politycznego. Będziemy rozmawiać o możliwych scenariuszach, co się może wydarzyć na Ukrainie" - zaznaczył.

Dodał, że polska analiza jest słuchana na Zachodzie, bo jesteśmy wiarygodni i - jak mówił - mieliśmy rację jeśli chodzi o przewidywanie pewnych zdarzeń. "Jednocześnie będziemy rozmawiać o tym, co wspólnie możemy zrobić, aby w pierwszej kolejności zapewnić stabilność i bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO, czyli w Polsce i w jaki sposób wspierać Ukrainę w jej walce o pokój i bezpieczeństwo i odpieranie ataków wroga, a niestety jest duże prawdopodobieństwo, a w zasadzie pewność, że już niedługo zacznie się rosyjska ofensywa" - powiedział.

Zapytany o ewentualną wizytę prezydenta Joe Bidena w Europie i Polsce odpowiedział, że z ust najwyższych przedstawicieli Stanów Zjednoczonych można było usłyszeć, że "rozważane są różne opcje".

Przypomniał, że prezydent Biden w zeszłym roku był z dużą wizytą w Polsce. "Zresztą zeszły rok jak sam określił Antony Blinken, szef Departamentu Stanu, to był najlepszy rok w historii relacji polsko-amerykańskich. Bardzo intensywne kontakty: prezydent Biden w Polsce, wiceprezydent Kamala Harris również w Polsce, sekretarz stanu Antony Blinken, szef Pentagonu, przedstawiciele także wspólnoty wywiadowczej odwiedzali Polskę. Naprawdę tych kontaktów było bardzo dużo, bo też Polska odgrywa tutaj kluczową rolę i pozycja Polski na arenie międzynarodowej, także z perspektywy Waszyngtonu, w ostatnich latach znacząco wzrosła" - ocenił.