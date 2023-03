M.Przydacz: pan prezydent ma swoje przekonanie na temat daty wyborów; myślę, że latem ją wskaże

Pan prezydent Andrzej Duda zastanawiał się i ma jakieś przekonania, co do daty wyborów parlamentarnych na jesieni, natomiast gdy będzie decyzja, to o tym poinformuje; myślę, że latem wskaże konkretną datę - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Przydacz został zapytany w środę w Radiu ZET o datę, na którą prezydent Andrzej Duda zamierza wyznaczyć tegoroczne wybory parlamentarne, i czy będzie to 15 października.

"Jak wiemy, te widełki są dość ograniczone, ale jednak pozostawiają kilka możliwych dat. Mamy jeszcze sporo czasu - myślę, że latem prezydent wskaże konkretną datę" - odparł prezydencki minister.

"Prezydent oczywiście się zastanawiał i ma jakieś swoje przekonania, natomiast w momencie, gdy będzie decyzja, to on po prostu o tym poinformuje" - podkreślił Przydacz.

Według konstytucji, wybory parlamentarne zarządza prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. W tym roku terminy spełniające te kryteria to niedziele 15, 22, 29 października oraz 5 listopada.