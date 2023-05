M. Przydacz: polityka prodemograficzna na pewno zyska poparcie nie tylko w parlamencie

Polityka prodemograficzna na pewno zyska poparcie nie tylko w parlamencie; jeśli rząd znajduje pieniądze na podwyższenie 500 plus to trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent Andrzej Duda był przeciwnikiem tych rozwiązań - powiedział w radiu RMF FM prezydencki minister Marcin Przydacz.

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł.

Przydacz zaznaczył podczas poniedziałkowej rozmowy w radiu RMF FM, że do ewentualnego podniesienia świadczenia jeszcze daleko. "(To) 1 stycznia zdaje się i pewnie tylko wtedy, kiedy w jesiennych wyborach uda się zachować tę większość, bo z tego, co słyszymy opozycja raczej takich pomysłów nie ma" - powiedział prezydencki minister.

Na uwagę, że taka zmiana mogłaby zostać przegłosowana jeszcze przed wyborami stwierdził, że "być może tak będzie". "Polityka prodemograficzna na pewno też zyska poparcie nie tylko w parlamencie, ale także i szerzej" - zapowiedział minister.

Przydacz pytany, czy zatem nie będzie problemu z poparciem podwyżki 500 plus ze strony prezydenta Dudy odparł, że wypowiada się w swoim imieniu. Natomiast - jak podkreślił - prezydent "popierał te działania także z punktu widzenia polityki społecznej".

"Jeśli będzie ustawa, będzie na pewno i decyzja, ale trudno mi sobie wyobrazić, że jeśli rząd znajduje pieniądze na tego typu działania, żeby akurat pan prezydent był przeciwnikiem tych rozwiązań" - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.