M.Przydacz: powiedziałem ambasadorowi Niemiec, że rolą dyplomatów chyba nie jest rola publicysty

Rolą dyplomatów chyba nie jest rola publicysty komentującego i wchodzącego w dyskusje z przedstawicielami państwa, w którym są akredytowani; nie jest to konstruktywna postawa - podkreślił szef BPM Marcin Przydacz informując, że powiedział to ambasadorowi Niemiec Thomasowi Baggerowi.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej został w piątek w TVP1 zapytany o niedawne słowa ambasadora Niemiec pod adresem wicepremiera, szefa MON Mariusza Błaszczaka w związku ze stwierdzeniem wicepremiera z rozmowy w TVP Info, że "nie ulega wątpliwości, że to polityka Niemiec spowodowała, iż Putin zdobył finanse, które spożytkował na wzmocnienie swojej armii".

Zwracając się do szefa MON ambasador Niemiec napisał w środę na Twitterze: "Czy pan minister wie, ile miliardów złoty Polska co roku przelewała do Moskwy w zamian za rosyjską energię?".

"Dziwi mnie trochę postawa ambasadora Niemiec, zresztą mówiłem mu to wczoraj, bo zaprosiłem pana ambasadora do Pałacu Prezydenckiego. Rozmawialiśmy długo, o różnych sprawach, między innymi o tym" - powiedział Przydacz pytany o kulisy spotkania.

Podkreślił, że w jego opinii "rolą dyplomatów chyba nie jest rola publicysty, który komentuje, wchodzi w dyskusje z przedstawicielami państwa". "Nie jest to konstruktywna postawa i takie słowa ode mnie pan ambasador usłyszał" - powiedział Przydacz.

Dopytywany o reakcję niemieckiego dyplomaty, Przydacz stwierdził, że ma wrażenie, iż "pan ambasador rozumie, że wchodzenie w wewnętrzną dyskusję polityczną w Polsce nie jest zadaniem dyplomaty obcego państwa, zwłaszcza państwa sąsiedniego i zwłaszcza w całym tym kontekście dzisiejszych relacji polsko-niemieckich".

Komentując te relacje szef BPM stwierdził, że nie powiedziałby, iż "jesteśmy na noże z Niemcami". "Jesteśmy sąsiadami, mamy konkurencyjne podejście w wielu kwestiach, na przykład w kwestiach polityki wschodniej, polityki bezpieczeństwa, ale nie wynika to z jakichś ambicji jednego czy drugiego polityka. Wynika to z różnicy postrzegania i percepcji naszych interesów" - powiedział Przydacz.

Dodał, że cały czas powtarza to niemieckim partnerom, że "te napięcia jakiekolwiek funkcjonowały w ostatnich latach pomiędzy Berlinem a Warszawą, nie są pozostawione w próżni, nie wynikają tylko z historii, trudnej przecież historii polsko-niemieckiej, wynikają także z aktualnych decyzji"

"Jeżeli strona niemiecka przez ostatnie lata budowała swoją politykę wschodnią w oparciu o Moskwę Władimira Putina i w oparciu o ten sojusz energetyczny pomiędzy Rosją a Niemcami, de facto prowadzący do dominacji rosyjskich gigantów energetycznych na rynkach europejskich, to niech się nie dziwią, że Polska przeciwko takiej polityce protestowała. To jest jeden z powodów tego, pewnego rodzaju, napięcia, bo po prostu w polskim interesie nie jest zacieśnianie tej relacji z Rosją" - powiedział szef BPM.