M. Przydacz: prezydenci Duda i Zełenski będą rozmawiać m.in. o tym jak zachować jedność i wsparcie Zachodu dla Ukrainy

Prezydenci Polski i Ukrainy, Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski, będą w Warszawie rozmawiać m.in. o tym jak zachować jedność i wsparcie Zachodu dla Ukrainy; poruszone zostaną też tematy gospodarcze i historyczne - przekazał w środę prezydencki minister Marcin Przydacz.

Podczas briefingu przed Pałacem Prezydenckim, szef Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że oczywistym kontekstem wizyty Zełenskiego w Polsce jest sytuacja bezpieczeństwa, także spodziewana rosyjska ofensywa i działania obronne Ukrainy.

"Prezydenci będą rozmawiali o tym, jak zachować to wsparcie Zachodu, jak zachować jedność europejską, jedność euroatlantycką, to co udało nam się wypracować od początku wojny. Dziś istnieje konieczność, aby umacniać tę jedność, bo w naturalny sposób rosyjska propaganda i Rosja próbuje rozbić naszą współpracę" - zażyczył Przydacz.

Mówił, że prezydenci Polski i Ukrainy będą rozmawiać w ogóle o sytuacji bezpieczeństwa, o tym, co się dzieje na Ukrainie i o sytuacji w całym regionie.

"Drugim ważnym tematem, będą tematy gospodarcze. Zarówno na rozmowach w Pałacu (Prezydenckim) jak i później w ramach forum polsko-ukraińskiego prezydenci będą starać się nakreślić pewien plan działań na przyszłość, tak żeby polscy przedsiębiorcy także z uwagi na bliskość kulturową, na bliskość granicy, także z uwagi na ich zaangażowanie przez ostatnie miesiące w pomoc uchodźcom ukraińskim, aby mieli szansę na realizację także i swoich działań biznesowych w przyszłości na Ukrainie" - powiedział Przydacz.

Dodał, że trzecim tematem będą tematy historyczne. "Ten dialog historyczny zawsze jest ważnym elementem rozmów pana prezydenta Andrzeja Dudy, musimy pamiętać, że pamieć historyczna dla Polaków i szacunek dla naszej historii jest dla nas wszystkich niezmiernie ważny" - podkreślił prezydencki minister.

Przydacz poinformował również, że polska i ukraińska para prezydencka spotka się z przedstawicielami środowisk zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

"Prezydenci wspólnie z małżonkami spotkają się także z grupą osób zaangażowanych przez te ostatnie miesiące w pomoc ukraińskim uchodźcom. Prezydent Duda i prezydent Zełenski chcieliby podziękować całemu polskiemu narodowi za to, co w ostatnich miesiącach zrobił, z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe. Dlatego będzie pewnego rodzaju reprezentacja różnych osób, z różnych województw, z różnych regionów Polski, z różnych instytucji i do takiego spotkania dojdzie, jak się spodziewany także w charakterze podziękowań za to wsparcie" - przekazał prezydencki minister.