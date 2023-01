M. Przydacz: prezydenci Polski i Czech o bezpieczeństwie i współpracy gospodarczej

Prezydent Andrzej Duda spotka się we wtorek z kończącym kadencję prezydentem Czech Miloszem Zemanem; tematami rozmowy będą m.in wyzwania w polityce bezpieczeństwa w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę i współpraca gospodarcza - powiedział PAP szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz

We wtorek prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Konrhauser-Dudą udają się do Czech, gdzie wezmą udział w spotkaniu z kończącym kadencję prezydentem tego kraju Miloszem Zemanem oraz jego małżonką Ivaną Zemanovą. W trakcie wizyty przewidziano rozmowę prezydentów "w cztery oczy".

"To będzie rozmowa dwóch bardzo doświadczonych polityków, rozumiejących dużo z procesów geopolitycznych, które zachodzą w naszym regionie i na całym świecie. Dyskusja będzie dotyczyła aktualnych wyzwań w polityce bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Prezydenci będą rozmawiali o tym, co jeszcze można zrobić i czego można się spodziewać, jakie są możliwe scenariusze" - podkreślił Przydacz w rozmowie z PAP.

Jak dodał, "prezydenci będą rozmawiali o współpracy regionalnej, o Inicjatywie Trójmorza i formacie Bukaresztańskiej Dziewiątki". "Polska i Czechy są aktywnymi partnerami w tej współpracy" - podkreślił szef BPM.

Ponadto - jak mówił Przydacz - rozmowy będą dotyczyć także spraw bilateralnych. "Polska i Czechy, jako państwa sąsiadujące ze sobą mają bardzo dużo wspólnych tematów, począwszy od współpracy transgranicznej, poprzez współpracę samorządów. Na miejscu będą obecni przedstawiciele środowisk gospodarczych i samorządowych właśnie po to, aby zacieśniać współpracę nie tylko na poziomie głów państw, ale także na poziomie osób, które zajmują się konkretnymi projektami" - podkreślił.

Dodał, że oczywistym tematem będzie też polsko-czeska współpraca gospodarcza. "Czechy są dla nas drugim najważniejszym partnerem gospodarczym. Dla polskich przedsiębiorców jest to istotny rynek, także w kontekście przyszłych projektów infrastrukturalnych i energetycznych. Musimy mieć świadomość, że Rosja do tej pory wykorzystywała nośniki energii jako narzędzie polityczne. Zarówno Polska, jak i Czechy są zainteresowane dalszym pogłębianiem niezależności od rosyjskich nośników energii i polityki dywersyfikacji. Polska ma dostęp do morza, ma infrastrukturę w postaci Baltic Pipe i terminala LNG, chciałaby być i będzie także dostarczycielem bezpieczeństwa energetycznego dla tych państw, które dostępu do morza nie mają. Tutaj ta współpraca polsko-czeska ma duży potencjał" - zaznaczył Przydacz.

"Czechy i Polska są w przyjaznych relacjach. Ta bardzo dobra relacja między głowami państw temu się przysłużyła" - dodał.

Druga tura wyborów prezydenckich w Czechach z udziałem Andreja Babisza i Petra Pavla odbędzie się w piątek i w sobotę. Sondaże pokazują przewagę Pavla.