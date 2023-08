M. Przydacz: prezydent Andrzej Duda podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ zabierze głos jako jeden z pierwszych

Prezydent Andrzej Duda we wrześniu podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ zabierze głos jako jeden z pierwszych; przedstawi Polską perspektywę m.in. na bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne, politykę klimatyczną czy zrównoważony rozwój - mówił w środę w Studiu PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Przydacz w środę w Studiu PAP pytany był m.in. o to, na jakich kwestiach prezydent Andrzej Duda zamierza położyć akcent w swoim wystąpieniu podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu b.r. w Nowym Jorku.

"ONZ to jest miejsce, w którym dyskutuje się o sprawach globalnych. Dzisiaj tych tematów ważnych globalnie dla całej kuli ziemskiej, wszystkich państw na świecie, jest kilka. Jednym z nich jest oczywiście kwestia bezpieczeństwa. Innym jest bezpieczeństwo żywnościowe także i na skutek agresywnej polityki rosyjskiej, blokady chociażby portów odeskich, portów Czarnomorskich" - powiedział.

Dalej szef BPM wymienił także temat bezpieczeństwa energetycznego, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

"Pan prezydent będzie tam także zabierał głos jako jeden z pierwszych, to mogę od razu powiedzieć, jako jeden z pierwszych dyskutantów pan prezydent jest przewidziany do wskazania perspektywy polskiej na te sprawy" - zaznaczył.

Zgromadzenie Ogólne ONZ to jeden z sześciu organów głównych tej organizacji, utworzony na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Zbiera się ono na doroczne sesje zwyczajne, które rozpoczynają się w drugi wtorek września oraz sesje nadzwyczajne, zwoływane na żądanie sekretarza generalnego lub większości członków (dotychczas odbyły się 24 sesje nadzwyczajne). 77. sesja zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczęła się we wtorek, 13 września i ma potrwać do 27 września. Na Zgromadzeniu każde państwo ma jeden głos. Każde wystąpienie musi zostać wcześniej zgłoszone.

Cała rozmowa dostępna jest pod adresami: https://www.pap.pl/aktualnosci/gosc-studia-pap-marcin-przydacz oraz https://wideo.pap.pl/.