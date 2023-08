M.Przydacz: prezydent Andrzej Duda uczestniczy w posiedzeniu Platformy Krymskiej

Prezydent Andrzej Duda uczestniczy w środę w posiedzeniu Platformy Krymskiej; w wystąpieniu podkreśli kwestie wartości prawa międzynarodowego, którego przestrzeganie gwarantuje pokój - powiedział PAP szef BPM Marcin Przydacz. Uczestnikami szczytu są także m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Andrzej Duda uczestniczy w środowym szczycie zdalnie. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił, że polski prezydent bierze udział w posiedzeniu Platformy Krymskiej po raz trzeci; przypomniał, że jest to specjalny format powołany do życia trzy lata temu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, mający na celu dyskusje na temat kwestii Krymu i "przypominanie światu, co dzieje się na Krymie".

Wśród uczestników posiedzenia Przydacz wymienił - oprócz prezydenta Dudy - m.in. prezydenta Francji Emmanuela Macrona, przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela, Sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena, prezydent Turcji Recepa Tayyipa Erdogana oraz - jako gospodarza - prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Pan prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu będzie podkreślał kwestie wartości prawa międzynarodowego jako tych zasad porządkujących relacje między państwami, którego przestrzeganie gwarantuje zachowanie stabilności i pokoju" - przekazał PAP Przydacz.

"Rosja, zajmując Krym, złamała podstawowe zasady prawa międzynarodowego określone także i w Karcie Narodów Zjednoczonych. Oczywistym więc jest, że należy podkreślać, że Krym przynależy do terytorium Ukrainy i należy się spodziewać, że wszyscy liderzy dziś biorący udział w tej dyskusji, będą zajmować takie stanowisko" - podkreślił prezydencki minister.

Jak mówił, dyskusja będzie również dotyczyła sytuacji na samym Krymie, jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, ale i Tatarów Krymskich, którzy - jak zauważył - "podlegają tam różnego rodzaju prześladowaniom ze strony okupacyjnej, ze strony Federacji Rosyjskiej".

Według Przydacza, w swym wystąpieniu prezydent Duda będzie również mówił o tym, że "kwestia Krymu to nie tylko problem regionalny, ale tak naprawdę globalny z uwagi właśnie na kwestie naruszeń podstawowych zasad relacji międzynarodowych, z uwagi na agresywną politykę rosyjską, okupacyjną politykę na tym terenie" - podkreślił.

Przydacz pytany był również o przypadający w czwartek - 24 sierpnia - Dzień Niepodległości Ukrainy. To ukraińskie święto państwowe obchodzone 24 sierpnia w rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy przez Radę Najwyższą Ukraińskiej SRR 24 sierpnia 1991. W tym roku obchodzona jest 32. rocznica wyjścia tego kraju ze składu Związku Sowieckiego.

"Z całą pewnością pojawią się życzenia dla Ukrainy w związku z kolejną rocznicą niepodległości naszego sąsiada. Jesteśmy zainteresowani utrzymaniem tych dobrosąsiedzkich relacji na dobrym poziomie. Pan prezydent jest w bieżącym kontakcie ze stroną ukraińską, my także jako zaplecze czy administracja pana prezydenta" - podkreślił Przydacz.

Platforma Krymska jest forum przywódców państw i organizacji międzynarodowych, które stawia sobie za cel doprowadzenie do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy. Pierwszy szczyt tego formatu odbyło się 23 sierpnia ubiegłego roku w Kijowie z udziałem prezydenta Dudy.