M.Przydacz: prezydent będzie rozmawiał w Albanii m.in. o bezpieczeństwie i biznesie

Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Albanii będzie rozmawiał m.in. o bezpieczeństwie na wschodniej flance NATO i współpracy biznesowej - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. "Efekty tej wizyty będą bardzo korzystne dla Polski" - dodał.

W środę i czwartek para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda złożą oficjalną wizytę w Albanii. Tuż przed wylotem z warszawskiego lotniska szef BPM poinformował o szczegółach wizyty.

"Całościowa agenda, szerokie rozmowy, jestem przekonany, że będzie to udana wizyta i efekty tej wizyty będą bardzo korzystne dla Polski (...) Oczywisty kontekst tej wizyty to także zbliżający się szczyt NATO w Wilnie. Rozmowy na temat bezpieczeństwa. (...) W oczywisty sposób będziemy rozmawiać o tym, jak adaptować dalej NATO do aktualnych wyzwań. To co z perspektywy Polski najważniejsze, to oczywiście adaptacja wschodniej flanki NATO do tych wyzwań i zagrożeń" - mówił.

Według Przydacza, ważny elementem wizyty będzie też tematyka gospodarcza. "Pan prezydent będzie gospodarzem okrągłego stołu polskich przedsiębiorców, ich albańskich kolegów, biznesmenów. (...) Polski przemysł turystyczny jest zainteresowany obecnością inwestycyjną tam na miejscu. Mówię o przemyśle hotelarskim. (...) ale to nie jedyny sektor także i inne kwestie infrastrukturalne będą dyskutowane. Albania przeżywa okres rozkwitu jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową i budownictwo. Polscy przedsiębiorcy z tego sektora też będą obecni podczas dyskusji" - powiedział szef BPM.

Poinformował, że ważnym aspektem rozmów będzie też "sytuacja w regionie Bałkanów Zachodnich". "To co dzieje się na tym podbrzuszu południowym Europy ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa nas w środkowej Europie. Te dyskusje dotyczące sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie Albanii, ale także i przyszłej integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE będą przedmiotem dyskusji pana prezydenta z premierem i prezydentem Albanii" - dodał.

Albania od 2009 roku jest członkiem NATO. W 2009 roku kraj ten złożył wniosek o członkostwo w UE, a od 2014 r. ma status kandydata do wspólnoty. 19 lipca 2022 roku UE rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną (która ma status kraju kandydującego do UE od 2005 roku).