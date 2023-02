M.Przydacz: prezydent Duda w sobotę spotka się z premierem Norwegii i prezydentem elektem Czech

Prezydent Andrzej Duda w sobotę podczas wizyty w Monachium spotka się z premierem Norwegii i prezydentem elektem Czech. Kontekst rozmów jest jasny - to kwestie bezpieczeństwa, współpraca z Norwegią i Czechami jest ważna w tym obszarze - powiedział szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej na briefingu prasowym w Monachium wskazał, że prezydent Andrzej Duda podczas swojej wizyty na 59. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa spotka się m.in. z prezydentem elektem Czech Peterem Pavlem oraz premierem Norwegii Jonasem Gahrem Storem.

"Kontekst tych rozmów jest oczywiście jasny - to kwestie bezpieczeństwa, w tym także i bezpieczeństwa energetycznego - zarówno Czechy, jak i Norwegia są dla nas w tym kontekście bardzo ważnym partnerem. Czesi są także bardzo mocno zaangażowani w politykę odstraszania Rosji, także poprzez wsparcie Ukrainy. Norwegia to jest z kolei ważnym partnerem w tematyce energetycznej" - wskazał Przydacz.

Jak dodał, "dzięki dobrym decyzjom z ostatnich lat udało się w pełni zdywersyfikować dostawy gazu do Polski, czego współpraca z Norwegią jest najlepszym przykładem". "Będziemy rozmawiać o tym, jak jeszcze pogłębić tę dywersyfikację na rynkach europejskich, by rosyjskiego gazu, a także ropy na rynkach europejskich było jak najmniej. To oczywiście wszystko w kontekście próby uniezależniania się od działań politycznych Moskwy. Ostatni rok to był duży krok - jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa energetycznego Europy" - zapowiedział prezydencki minister.

Prezydent Duda od piątku bierze udział w 59. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Po przylocie spotkał się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w formule Trójkąta Weimarskiego.