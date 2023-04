M.Przydacz: wstąpienie Finlandii do NATO to dla Polski bardzo dobra wiadomość

Wstąpienie Finlandii do NATO to dla naszego kraju bardzo dobra wiadomość; Polska także od flanki północnej będzie bezpieczniejsza - ocenił we wtorek szef BPM Marcin Przydacz. "Jednocześnie mamy nadzieję, że ten proces rozszerzania będzie kontynuowany" - zaznaczył prezydencki minister.

Finlandia została we wtorek 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Finlandia i Szwecja wspólnie złożyły wniosek o przystąpienie do NATO po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Spośród obecnych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego wniosek akcesyjny Szwecji nie został jeszcze ratyfikowany przez Węgry i Turcję.

Do sprawy odniósł się na briefingu we wtorek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

"Prezydent z bardzo dużym zadowoleniem przyjmuje fakt dołączenia 31. sojusznika do organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Dziś Finlandia stała się kolejnym członkiem NATO. Jest to oczywiście efekt konkretnych decyzji, ale także i fakt agresywnej polityki rosyjskiej, który zaskutkował zbliżeniem państw będących dotąd poza Sojuszem i wyartykułowanie ich chęci włączenia się do struktur euroatlantyckich" - powiedział.

Przydacz podkreślił, że wstąpienie Finlandii do NATO to dla Polski bardzo dobra wiadomość. "Polska także od flanki północnej będzie bezpieczniejsza, w basenie Morza Bałtyckiego mamy kolejnego sojusznika, ważnego sojusznika, który tak samo jak Polska i szereg państw bałtyckich graniczy z Rosją, z tą agresywną Rosją, którą wszyscy chcemy w ramach polityki obrony i odstraszania odpychać jak najdalej w jej agresywnych zamiarach, więc ta decyzja została przyjęta tutaj w Pałacu z bardzo dużym zadowoleniem, ale jednocześnie mamy nadzieję, że ten proces rozszerzania będzie kontynuowany" - dodał.

Jak zauważył, naturalnym kolejnym sojusznikiem jest Szwecja, która złożyła już odpowiednie wnioski i czeka na decyzję części państw sojuszniczych, co do dalszego rozszerzenia NATO.

"Oczywiście Polska opowiada się za polityką otwartych drzwi w ramach rozszerzania tej sfery stabilności także i na wschód od naszych granic" - zaznaczył Przydacz.