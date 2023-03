M.Przydacz: zwiększenie produkcji amunicji to dobra decyzja

Decyzje na poziomie Unii Europejskiej o zwiększeniu produkcji amunicji oraz plan na pobudzenie polskiego przemysłu zbrojeniowego to dobre informacje - powiedział w poniedziałek szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz komentując zapowiedź rządowego programu wspierania produkcji amunicji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkali się w poniedziałek w Zakładach Metalowych Dezamet w Nowej Dębie z komisarzem UE ds. przemysłu i rynku wewnętrznego Thierrym Bretonem, który odwiedza obecnie kraje UE, by zapoznać się z możliwościami zwiększenia produkcji ich przemysłów zbrojeniowych. Premier Morawiecki zapowiedział podczas spotkania, że w najbliższych dniach rząd przyjmie wieloletni program wspierania produkcji amunicji.

Prezydencki minister stwierdził w TVP Info, że "wiele państw europejskich nie do końca jest przygotowana do wypełnienia tych wszystkich planów dotyczących obrony i odstraszania Rosji". Wyraził jednak zadowolenie, że decyzje o zwiększeniu produkcji amunicji "na poziomie Unii Europejskiej zostały podjęte".

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej dodał, że prezydent Andrzej Duda "wielokrotnie o tym mówił, że należy zachęcać naszych partnerów na Zachodzie do zwiększania produkcji, ale należy też pobudzać nasz rodzimy przemysł zbrojeniowy".

"Nam chodzi o to, żebyśmy mieli jak najlepszy sprzęt, ale także sprzęt produkowany tutaj, bo to, mówiąc kolokwialnie, rozbuja ten sektor polskiej gospodarki i da nam poczucie stabilności" - wskazał prezydencki minister. "Skoro amunicja, produkty zbrojeniowe są produkowane w Polsce, to tylko od nas zależy, czy finalnie trafią do magazynów i czy będą dbały tym samym o polskie bezpieczeństwo" - dodał.