M.Sawicki: jeśli Trzecia Droga nie zajmie trzeciego miejsca, to nie ma mowy o odsunięciu PiS-u od władzy

Prawdą jest, że jeśli Trzecia Droga nie zajmie trzeciego miejsca, to nie ma mowy o odsunięciu PiS-u od władzy - ocenił w poniedziałek w radiu RMF FM poseł PSL Marek Sawicki. Wskazał, że po wyborach, to nie wygrywający będzie decydował o tym, kto będzie rządził, a ten, kto zajmie trzecie miejsce.

W sobotę liderzy PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i Polski 2050 Szymon Hołownia poinformowali, że w nadchodzących wyborach parlamentarnych wystartują razem - jako koalicyjny komitet Trzecia Droga.

"Prawdą jest, że jeśli Trzecia Droga nie zajmie trzeciego miejsca, nie będzie silnym środowiskiem politycznym, nie będzie miała odpowiedniej liczby mandatów, to nie ma mowy o odsunięciu PiS-u od władzy" - mówił w poniedziałek Sawicki. Jak zauważył, "wszystkie sondaże z ostatnich trzech miesięcy pokazują, że nie ma przewagi ani PO, ani PiS". "Teraz, żeby utworzyć rząd musi być silne środowisko w centrum sceny politycznej - i inaczej niż w poprzednich wyborach - to nie wygrywający będzie decydował, a ten, kto zajmie trzecie miejsce" - ocenił.

Odnosząc się do tego, kto ostatecznie - oprócz polityków PSL i Polski 2050 - wejdzie w skład Trzeciej Drogi, potwierdził, że w koalicji "nie będzie Agrounii"; jak mówił, nie będzie również byłego prezesa Porozumienia Jarosława Gowina. Pytany o Romana Giertycha, Sawicki odparł, że "trzeba by pytać nadal Szymona Hołowni, bo stamtąd płyną trochę sprzeczne sygnały". "Szymon Hołownia mówi, że zgłosił go do paktu senackiego, natomiast wiceprzewodnicząca Paulina Hennig-Kloska zaprzecza" - dodał. "Jeśli jest miejsce w jakimkolwiek okręgu, którym Roman Giertych jest zainteresowany, ja nie mam nic przeciwko" - zaznaczył jednocześnie.

W czwartek lider Polski 2050 Szymon Hołownia, pytany w programie "Rzecz o polityce" o to, czy Roman Giertych będzie zgłoszony przez Polskę 2050 jako kandydat do Senatu, odpowiedział: "Roman Giertych został zgłoszony i przeze mnie, i przez Michała Koboskę jako kandydat do Senatu, na takiej samej zasadzie, na jakiej z paktem senackim relacje będą mieli Adam Bodnar, Wadim Tyszkiewicz, Krzysztof Kwiatkowski czy inni kandydaci, którzy będą, jako niezależni startowali w swoich okręgach, a pakt senacki nie będzie wystawiał przeciwko nim żadnych kontrkandydatów". "Na takiej zasadzie - nie, jako kandydat Polski 2050, ale kandydat niezależny Roman Giertych, został zgłoszony" - doprecyzował Hołownia.