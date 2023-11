M. Sawicki nt. Prezydium Sejmu: te kwestie nie są rozstrzygnięte; powinien być marszałek i pięciu wicemarszałków

Kwestie składu Prezydium Sejmu nie są do końca rozstrzygnięte, to jest sprawa szefów, całych zespołów koalicyjnych i negocjujących - mówił w Programie Trzecim Polskiego Radia Marek Sawicki (PSL). Moim zdaniem, jeśli dzisiaj mamy sześć klubów, to powinien być marszałek i pięciu wicemarszałków - dodał.

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek postanowienia o wyznaczeniu marszałków seniorów Sejmu i Senatu. Na marszałka seniora Sejmu został wyznaczony poseł PSL Marek Sawicki, a na marszałka seniora Senatu - senator Michał Seweryński, który startował jako kandydat PiS.

Sawicki pytany w czwartek, czy zostały już rozstrzygnięte w Sejmie kwestie dotyczące m.in. liczby wicemarszałków, odpowiedział: "Te kwestie w mojej ocenie nie są do końca rozstrzygnięte. To jest sprawa szefów i całych zespołów koalicyjnych i negocjujących. W tych negocjacjach sejmowych każdy klub bierze udział, więc ta sprawa nie została jeszcze zamknięta. To nie jest w mojej kompetencji, jako marszałka seniora. Ja w negocjacjach nie biorę udziału".

"Moim zdaniem, jeśli dzisiaj mamy sześć klubów, to powinien być marszałek i pięciu wicemarszałków. (...) Każdy powinien mieć po jednym" - powiedział Sawicki.

"Zobaczymy, co uzgodnią liderzy, co zaprezentują, jaka będzie ostateczna uchwała to już będzie głosował tę uchwałę marszałek właściwy, wszystko wskazuje na to, że będzie to Szymon Hołownia" - mówił poseł PSL.

Zdaniem Sawickiego, "jeśli chodzi o prezentację i propozycję do Prezydium Sejmu poszczególnych klubów, to powinna być tych klubów autonomiczna decyzja". "Ktoś się może nie zgadzać, może to wyrazić w głosowaniu, ale nie powinien namawiać innych do bojkotu" - ocenił.

Dopytywany, czy zna nazwiska kandydatów do Prezydium Sejmu, odpowiedział: "Znam swojego kandydata. To oczywiście będzie Piotr Zgorzelski. Natomiast pozostali kandydaci jest to autonomia klubów, nawet nie jestem tym zainteresowany, uważam, że to kluby powinny wyznaczyć swoich przedstawicieli".