M. Sawicki o wspólnym starcie PSL i Hołowni: ciekawy projekt, który może dać dobry wynik wyborczy

Moim zdaniem jest to ciekawy projekt, który może dać dobry wynik wyborczy - podkreślił w piątek poseł Marek Sawicki (PSL) pytany o możliwość wspólnego startu w wyborach PSL z ugrupowaniem Szymona Hołowni Polska 2050. Dodał, że namawiał do tego prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i Hołownię.

Sawicki pytany był w piątek w Radiu RMF FM, czy PSL jest już "dogadany" z Szymonem Hołownią, że razem z nim wystartuje w wyborach. "Nie, nie jesteśmy dogadani" - odparł poseł PSL.

Na pytanie, czy chciałby, by PSL startował z Hołownią z jednej listy Sawicki powiedział: "Uważam, że jako środowisko polityczne, jeśli chodzi o kwestie poglądów gospodarczych, społecznych, to jesteśmy tu blisko, czasami trochę w sprawach światopoglądowych ja osobiście z częścią polityków Hołowni się różnię, ale oczywiście, jak zawsze w koalicji, różnice jakieś muszą być".

Dopytywany, czy będzie dążył do tego, by PSL i ugrupowanie Szymona Hołowni wystartowało ze wspólnej listy, Sawicki ocenił, że jest to "ciekawy projekt". "Projekt, który może dać dobry wynik wyborczy" - dodał.

Podkreślił, że namawiał do tego prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię. "Jeszcze w styczniu tego roku mówiłem, że już wtedy powinna zapaść decyzja o ewentualnym wspólnym starcie w wyborach, ale tak się nie stało" - powiedział Sawicki.

Dopytywany, czy częścią takiego obozu mógłby być Jarosław Gowin, poseł PSL odpowiedział: "Ja bym go nie wykluczył, bo +mało nas do pieczenia chleba+". "Dzisiaj wiemy, jaka jest sytuacja, jaki jest podział sceny politycznej i że przegrana PiS jest o włos" - dodał Sawicki.