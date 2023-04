M. Sawicki o wspólnym starcie PSL i Polski 2050 w wyborach: dobrze, że w końcu się dogadali

Uważam, że wspólny start PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni w wyborach parlamentarnych powinien być ogłoszony już co najmniej rok temu, ale dobrze, że w końcu się dogadali - podkreślił w rozmowie z PAP poseł Marek Sawicki (PSL). Wierzę, że ta nasza współpraca zakończy się sukcesem - dodał.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia podczas czwartkowej wspólnej konferencji prasowej z prezesem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem poinformował, że oba ugrupowania wspólnie wystartują w nadchodzących wyborach parlamentarnych. "Umowa, którą dzisiaj zatwierdził zarząd mojej partii i Naczelny Komitet Wykonawczy PSL mówi wprost, że powołamy wspólny, koalicyjny komitet wyborczy" - przekazał Hołownia.

"Uważam, że to powinno być już rok temu, co najmniej o tej porze ogłoszone, ale dobrze, że w końcu się dogadali. Każdy, gdzieś tam szuka swojej pozycji w takim partnerstwie" - podkreślił Sawicki, pytany przez PAP o ogłoszenie wspólnego startu PSL i Polski 2050 w wyborach.

Zdaniem Sawickiego, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz i przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia "okazali się wiarygodni". "Bo ja już parę dni temu myślałem, że przed majówką nie ogłoszą, że są gotowi do robienia wspólnej listy. Teraz już wiemy, że ta wspólna lista będzie" - powiedział poseł PSL.

Jego zdaniem, "teraz na pewno trzeba intensywnie pracować na rzecz programu i jego prezentacji". "Jestem zadowolony z tego wspólnego startu, bo wszyscy gadają o jednoczeniu się, a my zwyczajnie to robimy. I wierzę, że zakończy się to sukces" - podkreślił poseł PSL.