M.Sawicki: prawdopodobnie dwóch członków PSL wystartuje wbrew paktowi senackiemu

Prawdopodobnie dwóch członków PSL zechce wystawić własne komitety wyborcze wbrew paktowi senackiemu - powiedział PAP wiceszef klubu KP-PSL, były minister rolnictwa Marek Sawicki. Według rzecznika PSL Miłosza Motyki, wiadomo o jednym takim przypadku.

Marek Sawicki w rozmowie z PAP powiedział, że "prawdopodobnie dwóch członków Polskiego Stronnictwa Ludowego zechce wystawić własne komitety wyborcze wbrew paktowi senackiemu". "Dzisiaj im zabronić prawnie tego nie możemy" - dodał.

"Rozmawiamy, tłumaczymy, ale czasami jest to wręcz niemożliwe, bo ambicje osobiste przeważają nad interesem czy sprawami środowiska, w którym się jest" - zauważył.

Pytany o ewentualne konsekwencje wobec tych osób polityk PSL podkreślił, że partia ma rzecznika dyscypliny oraz sąd koleżeński. Jak zapowiedział, "w stosownym czasie te wszystkie procedury będą przeprowadzone".

Dopytywany o konkretne nazwiska zaznaczył, że nie chce ich promować, bo liczy na to, że ostatecznie nie zarejestrują swoich komitetów.

Rzecznik PSL Miłosz Motyka w rozmowie z PAP zaprzeczył, jakoby sytuacja dotyczyła dwóch osób. Poinformował, że chodzi o przypadek byłego posła i europosła, działacza PSL Arkadiusza Bratkowskiego, który w środę w rozmowie z Onetem potwierdził, że zamierza wbrew paktowi senackiemu kandydować do Senatu z okręgu zamojskiego (nr 19). "Przekonujemy go, aby tego nie robił" - mówił Motyka, dodając, że ma nadzieję na osiągnięcie porozumienia w tej sprawie.

Na pytanie o możliwe konsekwencje wobec Bratkowskiego Motyka stwierdził, że Bratkowski do tej pory nie zarejestrował ani nie zgłosił on swojego komitetu w Państwowej Komisji Wyborczej, jeśli jednak by do tego doszło, to partia wdroży "odpowiednie kroki statutowe". Dopytywany, czy w grę wchodzi także wyrzucenie z partii, powiedział że tak, jednak są to ostateczne kroki, o których "najpierw decyduje struktura wojewódzka".

Jeśli Bratkowski zarejestruje swój komitet, jego konkurentami o mandat w okręgu zamojskim będą m.in.: przedstawiciel paktu senackiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej Marek Lipiec oraz nieogłoszony jeszcze kandydat z ramienia PiS.

Pod koniec lutego przedstawiciele: KO, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego. Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów.

W połowie sierpnia liderzy opozycji głosili, że prace nad drugą edycją paktu senackiego zostały zakończone. Według ustaleń paktu senackiego PSL obsadzi swoich kandydatów do Senatu w 21 okręgach, PO - w 51, Lewica ma 15 miejsc, Polska 2050 - 8 kandydatów, Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski - 3 kandydatów, będzie jeden kandydat bezpartyjny - senator Krzysztof Kwiatkowski (okręg 24 Łódź) oraz jeden kandydat startujący poza paktem, jednak nieformalnie popierany przez wszystkie ugrupowania poprzez niewystawienie przeciwko niemu kontrkandydata. Jest nim obecny senator niezależny Jan Maria Jackowski (okręg nr 39, Ciechanów). Jackowski w ubiegłym roku został usunięty z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Do 6 września komitety wyborcze mogą zgłaszać w Państwowej Komisji Wyborczej listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.