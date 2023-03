M. Sawicki: projekt Hołowni i Kosiniaka-Kamysza może uzyskać takie poparcie, że któryś z nich będzie skazany na bycie premierem

Zakładam, że dynamika wyborów może pójść w takim kierunku, że projekt młodych liderów - Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza uzyska takie poparcie, że będzie któryś z nich skazany na bycie premierem - uważa poseł Marek Sawicki (PSL). Obaj mają do tego kwalifikacje - ocenił.

W lutym liderzy PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i Polski 2050 Szymon Hołowni ogłosili stworzenie "jednej listy spraw do załatwienia" po przejęciu władzy. Na środowej konferencji prasowej obaj liderzy przedstawili główne postulaty z tej listy, którymi są: odpartyjnienie państwa, przywrócenie praworządności, powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego i referendum w sprawie zasad przerywania ciąży, a także podwyżki m.in. dla nauczycieli.

Sawicki zaznaczył, odnosząc się do ewentualnej sytuacji, w której w wyborach parlamentarnych spośród ugrupowań opozycyjnych największe poparcie uzyskałyby startujące wspólnie PSL i Polska2050, że normalną rzeczą w demokracji jest, iż w przypadku wygranej w pierwszej kolejności kandydata na premiera wysuwa partia, czy koalicja, która zwycięża.

"Zakładam, że dynamika wyborów może pójść w takim kierunku, że rzeczywiście projekt młodych liderów - Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza uzyska takie poparcie, że będzie któryś z nich skazany na bycie premierem" - powiedział PAP poseł PSL.

Jego zdaniem, "jeden i drugi ma do tego kwalifikacje". "Nie widzę tu problemu, na pewno o to się nie pobiją" - dodał.

Sawicki został też zapytany o podpisaną we wtorek przez polityków czterech ugrupowań opozycyjnych i przedstawiciela Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego.

"Bardzo dobrze, że ta deklaracja została podpisana" - powiedział poseł ludowców. Zwrócił uwagę, że deklarację podpisano wcześniej niż miało to miejsce cztery lata temu przed poprzednimi wyborami. "Więc już w tej chwili trzeba pracować nad konkretnymi okręgami i wybrać takich kandydatów, którzy rzeczywiście będą mieli szanse wygrania tych wyborów, bo są to wybory zero-jedynkowe" - zaznaczył Sawicki.

Deklarację w sprawie tzw. paktu senackiego podpisali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy, Polski2050 oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski".

Poseł PSL został też zapytany o zapowiedź szefa PO Donalda Tuska, że po wygraniu wyborów będzie przekonywał przyszłych koalicjantów do wprowadzenia w Polsce legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży. Sawicki powiedział, że każdy w wolnym kraju ma prawo namawiać do tego, co uważa dla siebie za słuszne. "Natomiast ja jestem przekonany, że jeśli chodzi o tę kwestię to w Polskim Stronnictwie Ludowym nigdy nie było i nie będzie żadnej dyscypliny. Tak, że namowy Tuska niczego tu nie zmienią" - stwierdził.

Odniósł się też do słów szefa PO, który podczas poniedziałkowego spotkania w Pabianicach powiedział m.in., że "biorąc pod uwagę skalę tego, co robi" prezesa PKN Orlen Daniel Obajtek, jest on "jednym z największych oligarchów Putina". "Wiecie, ile wyniósł zysk netto, już po opłaceniu wszystkich podatków, Orlenu za ostatni kwartał roku, który minął, za trzy miesiące? Zysk netto - 16 mld zł" - powiedział Tusk.

Według Sawickiego "polskiej polityce używa się zbyt często zbyt mocnych słów". "Moim zdaniem były premier akurat nie powinien tej atmosfery podkręcać i nie powinien się poddawać temu, co proponuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, czy jego środowisko polityczne" - dodał.