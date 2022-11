M.Sawicki (PSL): Czy zapora będzie chroniła przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji? Oczywiście, że nie

Jeśli z obwodu kaliningradzkiego może być zagrożenie i nasze służby oceniają, że takie jest, to trzeba coś zrobić, by ograniczyć je do minimum i w jakimś sensie zapora to ogranicza; ale czy będzie to chroniło przeciwko ewentualnemu atakowi ze strony Rosji, to oczywiście nie - ocenił poseł Marek Sawicki (PSL).

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w środę, że podjął decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim; prace rozpoczną się już w środę. Błaszczak powiedział, że będzie to zapora o wysokości 2,5 metra i szerokości 3 metrów. Jak zaznaczył, będą też prowadzone prace związane z założeniem urządzeń, które pozwolą na elektroniczny dozór granicy. Jak mówił wicepremier, decyzje mają związek z uruchomieniem lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki północnej do Kaliningradu.

Poseł Sawicki stwierdził w środę w rozmowie z PAP, że jeśli chodzi o samą ochronę granicy, to można taką zaporę budować. "Natomiast, czy to będzie jakakolwiek zapora przeciwko ewentualnemu atakowi Rosji, jeśli się na to zdecyduje w stronę Polski, to oczywiście nie" - dodał.

Jak mówił, "jeśli, mamy sytuację niestabilną cały czas na Wschodzie i w relacjach z Rosją, to wiemy, że to przenikanie zielonych ludzików w 2014 roku przy braku jakiejkolwiek zapory na granicy Rosji z Ukrainą skutkowało inwazją w roku 2014 i wojna trwa do dzisiaj". "Więc, jeśli z obwodu kaliningradzkiego może być zagrożenie i nasze służby oceniają, że takie jest, to trzeba coś zrobić, żeby ograniczyć je do minimum i w jakimś sensie zapora to ogranicza" - powiedział Sawicki.

"Jeśli słyszę, że ona będzie podobnie naszpikowana elektroniką i detektorami ruchu to wiadomo, że jakąś tam funkcję spełni" - dodał.

Poseł ludowców przypomniał, że została już zbudowana podobna zapora na granicy z Białorusią. "Nadal jakieś przekroczenia tej granicy są, ale ponoć zdecydowanie mniejsze" - zauważył.

Od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r. w związku z presją migracyjną na terenie przy granicy z Białorusią obowiązywał zakaz przebywania, który obejmował 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego; wyłączeni z niego byli są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Od września do grudnia 2021 r. na tym samym terenie obowiązywał stan wyjątkowy.

W lipcu tego roku Błaszczak mówił, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy "to był atak hybrydowy przy użyciu migrantów zaproszonych przez reżim (Alaksandra) Łukaszenki na Białoruś, a potem przy nielegalnym forsowaniu granic naszych państw". "Jesteśmy świadomi zagrożeń, nie mamy wątpliwości co do tego, że za tym atakiem stała Moskwa" - podkreślił.

Aby zapobiec przedostawaniu się nielegalnych migrantów z Białorusi pod koniec stycznia ruszyła budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Budowa bariery fizycznej - czyli pięciometrowego płotu ze stalowych przęseł zwieńczonego drutem żyletkowym - na 186-kilometrowym odcinku granicy z Białorusią zakończyła się latem. Budowa bariery elektronicznej trwa od czerwca na 202 km. Jej wykonawcą jest Elektrotim. Koszt całej zapory na tej granicy to ok. 1,6 mld zł. Rzeczniczka SG informowała PAP, że pierwsze odcinki perymetrii na polsko-białoruskiej granicy będą gotowe w pierwszej połowie listopada.