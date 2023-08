M. Sawicki (PSL): hasło wyborcze Trzeciej Drogi zapewne zostanie ogłoszone na konwencji we wrześniu

Hasło wyborcze Trzeciej Drogi najprawdopodobniej zostanie ogłoszone przez liderów Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) i Szymona Hołownię (Polska 2050) na konwencji, która planowana jest we wrześniu - podkreślił w rozmowie z PAP poseł Marek Sawicki (PSL).

W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości to - Bezpieczna Przyszłość Polaków. Czynimy wszystko, i to skutecznie, by to bezpieczeństwo stale rosło - podkreślił Kaczyński.

Sawicki ocenił w rozmowie z PAP, że Prawo i Sprawiedliwość przez osiem lat rządzenia "doszło do wniosku, że coś im nie zagrało, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i obiecują, że teraz będzie lepiej".

"Dla mnie takim symbolem braku bezpieczeństwa niestety jest ciągłe naruszanie granicy wschodniej przez uchodźców, jest niedopilnowanie tych rakiet, które nie wiadomo w jakiej ilości znalazły się w Polsce i te dwa helikoptery białoruskie krążące nad Białowieżą. To jest synonim rzeczywiście braku bezpieczeństwa i to trzeba czym prędzej poprawić" - powiedział Sawicki.

Na pytanie, kiedy zostanie zaprezentowane hasło wyborcze Trzeciej Drogi (PSL i Polski 2050), poseł ludowców odparł, że w najbliższym czasie. "Podejrzewam, że zostanie to zaprezentowane na konwencji, która planowana jest na wrzesień, chyba że wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownią zdecydują się to ogłosić" - podkreślił Sawicki.

Dopytywany o to, kiedy będą znane pełne listy wyborcze Trzeciej Drogi, poseł PSL powiedział, że jest to kwestia najbliższych kilku dni. "To już jest końcówka" - powiedział Sawicki. Dodał, że 21 sierpnia zbiera się zarząd województwa mazowieckiego, który zatwierdzi wszystkie listy wyborcze tego województwa.

Rzecznik PSL Miłosz Motyka odnosząc się w rozmowie z PAP do ogłoszonego w piątek hasła wyborczego PiS "Bezpieczna Przyszłość Polaków" stwierdził, że "tyle wspólnego ma partia rządząca z bezpieczeństwem i jego gwarancjami, co krzesło z krzesłem elektrycznym". "Zagrożone jest poprzez działania PiS-u bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne, militarne, zdrowotne, bezpieczeństwo kobiet" - wyliczał Motyka. "Więc ta partia nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, a tym hasłem śmieje się Polakom w twarz" - ocenił rzecznik PSL.

Pytany, kiedy Trzecia Droga ogłosi swoje hasło wyborcze, Motyka odparł, że w "najbliższym czasie". Dodał, że hasło ogłoszą liderzy Trzeciej Drogi: Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia.

"My mamy precyzyjnie zaplanowany harmonogram wyborczy. Prawo i Sprawiedliwość przedstawia swoje hasło dlatego, że ta kampania im się ewidentnie nie klei. Ale to hasło jest nietrafione i tak naprawdę władza kpi sobie nim z Polaków" - powiedział rzecznik ludowców.