M. Sawicki (PSL) nt. środowych konsultacji klubowych w Sejmie: będą dotyczyły m.in. podziału miejsc na sali sejmowej

Zaplanowane na środę konsultacje z przedstawicielami klubów w Sejmie będą dotyczyły pomieszczeń w Sejmie, a także kwestii podziału miejsc na sali sejmowej - powiedział we wtorek PAP Marek Sawicki (PSL), któremu prezydent Andrzej Duda powierzył funkcję marszałka seniora izby.

Na wcześniejszej konferencji prasowej we wtorek Sawicki poinformował, że rozmawiał już z szefową Kancelarii Sejmu. "Wstępnie przymiarki robimy, spotkania robocze, współpracę, przygotowanie klubów. To wszystko jeszcze przed posiedzeniem czeka nas w tym tygodniu" - powiedział, dodając, że w środę w południe rozpoczną się konsultacje z klubami sejmowymi "w sprawie pomieszczeń, w sprawie miejsc na sali sejmowej".

W rozmowie z PAP podkreślił, że szefowa Kancelarii Sejmu "składa propozycje, zgodnie z wyliczeniami, z matematyką, dotyczące pomieszczeń w Sejmie, dotyczące także kwestii obłożenia sali posłami".

"To się przedstawia klubom. Kluby czasami między sobą robią jakieś drobne przesunięcia, daje się im na to czas. Ostatecznie, jako marszałek senior, ja to akceptuję i zamykam" - tłumaczył Sawicki.

Na pytanie, czy trwają rozmowy na temat stanowisk wicemarszałków Sejmu, odpowiedział: "To nie jest rolą marszałka seniora. Marszałek senior prowadzi obrady tylko do wyboru marszałka Sejmu, następnie marszałek Sejmu przejmuje prowadzenie i już wybór wicemarszałków przeprowadza marszałek".

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałkowym orędziu, że postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, a Markowi Sawickiemu - funkcję Marszałka Seniora Sejmu. Jak uzasadnił prezydent, Sawicki ma najdłuższy staż parlamentarny i dał się poznać jako człowiek dialogu.

Pierwsze posiedzenie Sejmu prezydent zwołał na 13 listopada 2023 r. na godz. 12.00.