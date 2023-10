M. Sawicki (PSL) o kandydacie na premiera: liderzy powinni usiąść ze sobą i porozmawiać o tym

Liderzy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy powinni usiąść ze sobą i porozmawiać o kandydacie na premiera - powiedział we wtorek w Radiu Plus Marek Sawicki (PSL). Nowa większość sejmowa powinna wyjść z ofertą do prezydenta Andrzeja Dudy i zachęcić go do współpracy - dodał Sawicki.

Sawicki był pytany w Radiu Plus o to, czy kandydatura lidera PO Donalda Tuska na premiera jest przesądzona. "Uważam, że jeśli dzisiaj PKW ogłosi wyniki, to liderzy powinni usiąść ze sobą i porozmawiać o tym" - odpowiedział Sawicki.

"Mamy trzech partnerów - to Trzecia Droga, KO i Lewica - i są trzy najważniejsze funkcje w państwie w tej chwili do obsadzenia przez większość parlamentarną, czyli Senat, Sejm i rząd. Naprawdę jest tutaj miejsce dla wszystkich, więc niech ci liderzy siądą ze sobą, uzgodnią kto ewentualnie jakie funkcje bierze" - powiedział poseł PSL.

Jak mówił, nie przesądza w tej chwili czy premierem będzie Donald Tusk, czy Tusk kogoś innego zaproponuje, czy to będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, czy Włodzimierz Czarzasty. "To wszystko jest nadal otwarte" - stwierdził.

Jego zdaniem, większość sejmowa powinna wyjść teraz z ofertą do prezydenta Andrzeja Dudy i zachęcić go do współpracy. "Ja ciągle chcę wierzyć, jako demokrata, doświadczony parlamentarzysta, że prezydent RP jest prezydentem RP i przestanie być prezydentem tylko jednej partii, jak to było przez ostatnie prawie osiem lat. Czas najwyższy żeby wzniósł się poza podziały" - podkreślił Sawicki.

"Uważam, że w odpowiedzialności za Polskę powinien ten proces przyspieszyć. (...) Prezydent powinien wesprzeć dzisiejszą większość parlamentarną w przejęciu władzy" - wskazał Sawicki.