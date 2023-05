M. Sawicki (PSL): wspólnie z Polską 2050 zaproponujemy rozwiązanie w zakresie wsparcia rodziny

Wspólnie z Polską 2050 zaproponujemy rozwiązanie w zakresie wsparcia rodziny - tak zwany francuski model systemu podatkowego, gdzie rozliczanie podatku będzie w ramach rodziny - przekazał PAP poseł Marek Sawicki (PSL). Jak dodał, oba ugrupowania będą prezentować propozycje programowe na wspólnych konwencjach.

27 kwietnia lider Polski 2050 Szymon Hołownia i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowali o wspólnym starcie obu formacji w nadchodzących wyborach parlamentarnych, a w maju, że ich wspólny komitet wyborczy będzie nosił nazwę Trzecia Droga - Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Wcześniej w lutym Hołownia wraz Kosiniakiem-Kamyszem przedstawili na konferencji prasowej plan powołania zespołu, który przygotuje wspólną dla obu ugrupowań "jedną listę spraw do załatwienia" po wygranych wyborach.

Sawicki został zapytany przez PAP o program wyborczy komitetu - Trzecia Droga. Poseł PSL przypomniał, że oba ugrupowania przedstawiły jakiś czas temu tzw. listę wspólnych spraw. "To jest 21 zagadnień, a będzie ich kolejnych co najmniej 21 zaprezentowanych na kolejnych konwencjach, które będziemy wspólnie realizować" - zapowiedział Sawicki.

Według niego, w każdych relacjach koalicyjnych spisuje się wszystkie sprawy "co, do których w jakimś sensie, w jakimś zakresie się zgadzamy i chcemy je wspólnie realizować". "I je ogłaszamy jako sprawy uzgodnione, potwierdzone" - powiedział poseł ludowców. Ale - jak dodał - "musi być też katalog spraw, w których mamy swoje różnice i pozostawiamy sobie wolność w zakresie wypowiedzi i prezentacji". "Ale, to naprawdę będzie margines" - podkreślił Sawicki.

Poseł PSL zaznaczył, że program komitetu - Trzecia Droga będzie "wspólny". "Od tego jest wspólny zespół programowy, który to przygotowuje, analizuje, ocenia. I będzie on sukcesywnie przedstawiany" - zaznaczył Sawicki.

Na uwagę, że kwestią w której oba ugrupowanie się różnią jest np. waloryzacja świadczenia 500 plus, Sawicki przyznał, że jest to prawda, ponieważ - jak mówił - Polska 2050 nie chce waloryzacji, a PSL chce, ale dla aktywnych zawodowo.

"Natomiast wspólnie przedstawimy inne rozwiązania w zakresie wsparcia rodziny, czyli tak zwany francuski model systemu podatkowego, gdzie rozliczanie podatku będzie w ramach rodziny" - poinformował poseł PSL. I - jak dodał - "wtedy kwota wolna od podatku będzie dotyczyła każdego członka rodziny - i tego dorosłego, i tego dziecka". "Będziemy mieli sytuację, gdzie zarobione pieniądze zostają w rodzinie, a nie rodzina czeka na łaskę państwa" - powiedział Sawicki.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że "tam, gdzie rzeczywiście są różnego rodzaju problemy życiowe, czasami zwyczajna jakaś forma niedostosowania zawodowego, społecznego, to tam musi być polityka społeczna, państwo opiekuńcze i tam państwo musi zwyczajnie dopłacić". "Ale, to musi być realizowane w formie systemów pomocy społecznej, a nie w formie grantów rozrzucanych z helikoptera" - dodał.

"Taka wspólna propozycja jest przygotowywana, jest przygotowany ten nowy system podatkowy w zakresie podatków od dochodów osobistych, żeby można było rozliczać podatek w ramach każdego członka rodziny, czy żeby zwielokrotniać te kwoty wolne od podatku" - powiedział Sawicki.

Polska 2050 powstała po tym, jak Szymon Hołownia wziął udział w wyborach prezydenckich w 2020 r., zdobywając trzecie miejsce z wynikiem 13,87 proc. PSL w obecnym Sejmie funkcjonuje w ramach klubu parlamentarnego Koalicja Polska, w skład którego obok ludowców wchodzi Unia Europejskich Demokratów, a także kilku polityków konserwatywnych, którzy opuścili PO.