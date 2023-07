M. Sawicki (PSL): zachęcam ministra rolnictwa i premiera, by aktywnie włączyli się w zmianę Wspólnej polityki rolnej

Zachęcam ministra rolnictwa Roberta Telusa, unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, by aktywnie włączyli się w zmianę Wspólnej polityki rolnej, a nie tylko narzekali, że kompletnie nic nie mogą - powiedział we wtorek poseł Marek Sawicki (PSL).

Sawicki podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie, że polscy rolnicy tradycyjnie o tej porze roku koszą. "Wyjątkowo nie wiedzą jednak po co, za ile i komu sprzedadzą swoje plony" - dodał poseł PSL.

Ocenił, że po decyzji Rosji o blokadzie Morza Czarnego możemy znów się spodziewać presji produktów rolnych z Ukrainy na rynek Polski. A więc - jak dodał - "kolejnego spadku cen".

Sawicki zwrócił też uwagę, że rząd miał 1,5 roku, by dokończyć budowę bałtyckiego terminala zbożowego. "Decyzja była, wykonawca był, tylko realizacji zabrakło. Nie zwiększono przepustowości portów. Nie przyjęto też naszej ustawy o systemie kaucyjnym. Rządzący znów zignorowali problem" - stwierdził poseł PSL.

Podkreślił, że rządzący mieli też walczyć z "wszechwładzą" wielkich sieci spożywczych i wzmacniać polski handel. "A fakty są takie, że od 2015 roku zniknęło dziewięć tysięcy małych sklepów - tak jakby w co czwartej wsi zamknięto sklep. W te miejsca weszły duże sieci" - zaznaczył Sawicki.

Zwrócił również uwagę, że miał powstać "wielki Holding Spożywczy". "A powstała mała grupka z 1 proc. udziału w rynku" - powiedział.

"Jeśli dzisiaj Komisja Europejska, unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, Rada Europejska, a więc premier Mateusz Morawiecki nie podejmą istotnych działań w zakresie zmiany Wspólnej polityki rolnej w zakresie przygotowania wielkich kontraktów terminowych na skup produktów żywnościowych w Europie, w tym także w Polsce, jeśli nie przeznaczy ich na autentyczną pomoc humanitarną do Afryki to nadal Europa, nadal wolny, demokratyczny świat będzie musiał wydawać ogromne pieniądze na kupowanie bosaków i odpychanie tratw z uchodźcami na Morzu Śródziemnym, zamiast te pieniądze wydać na redystrybucję żywności" - powiedział Sawicki.

"Dlatego zachęcam ministra rolnictwa, komisarza Wojciechowskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, żeby aktywnie włączyli się w kształtowanie Wspólnej polityki rolnej, zmianę tej Wspólnej polityki rolnej, a nie tylko narzekali, że kompletnie nic nie mogą" - dodał poseł PSL.

Rosja zawiesiła w poniedziałek swój udział w umowie zbożowej, zawartej w lipcu 2022 r. przy udziale Turcji i ONZ. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skierował do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa propozycję kontynuowania inicjatywy zbożowej albo jej analogicznej wersji w trójstronnym formacie, bez udziału Moskwy.

Umowa zbożowa gwarantowała bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne. W ramach porozumienia Ukraina wyeksportowała ponad 32 mln ton kukurydzy, pszenicy i innych zbóż. Według ONZ dzięki korytarzowi zbożowemu ceny żywności obniżone zostały o ponad 20 proc. na całym świecie.

"To był trudny okres i przede wszystkim okres wojenny, bo mamy przecież za wschodnią granicą wojnę. To wszystko się odbija na naszej gospodarce, odbija się na polskim rolnictwie i oczywiście tutaj tej pracy było dużo, ale pewne satysfakcje są" - powiedział we wtorek w Polskim Radiu24 minister rolnictwa Robert Telus, poproszony o ocenę swoich 100 dni w Ministerstwie Rolnictwa.

Dodał, że "udało nam się ze zbożem, udało nam się opanować tę sytuację". "Gdyby nie nasze decyzje, decyzje rządu, zatrzymanie granicy 15 kwietnia na Ukrainie, to Unia Europejska nie widziałaby w ogóle problemu. Unia Europejska by nie zareagowała w ogóle, a te nasze działania, działania już na arenie międzynarodowej, stworzenie piątki koalicyjnej, to jest myślę, że bardzo ważną rzeczą" - mówił.

Jak zaznaczył, "Unia Europejska zobaczyła, że to nie chodzi tylko o Polskę, ale chodzi też o inne kraje". Jak zapewnił, w Polsce "nie mamy już nadwyżek zboża".

Minister rolnictwa wskazał, że przez ok. cztery miesiące "udało się upłynnić około 4,5 mln ton zboża przy zastosowaniu dopłat oferowanych przez rząd" - podał na swoim Twitterze szef resortu.

28 kwietnia br. Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, które obowiązywały do 5 czerwca i zostały przedłużone do 15 września br.

Do 31 lipca br. trwa nabór wniosków od producentów pszenicy lub gryki, którzy sprzedali ziarno po 14 kwietnia 2023 r. O pomoc mogą się ubiegać producenci pszenicy lub gryki, którzy złożyli w 2022 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy (maksymalnie 300 ha) tych roślin, a ziarno sprzedali od 15 kwietnia do 15 lipca br. Na wsparcie przewidziano 2 mld zł.