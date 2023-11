M. Sawicki: w środę, po południu kolejna tura rozmów z klubami ws. podziału miejsc na sali plenarnej

W środę, o godz. 15.30 odbędzie się kolejna tura rozmów z klubami parlamentarnymi w sprawie podziału miejsc na sali plenarnej i pomieszczeń w Sejmie; musi być pełen konsensus - powiedział Marek Sawicki (PSL) wskazany na Marszałka Seniora. Według propozycji obok ław rządowych ma siedzieć PiS.

Przedstawiciele klubów parlamentarnych rozmawiali podczas spotkania w Sejmu o podziale miejsc na sali plenarnej oraz o podziale pomieszczeń w głównym gmachu. W rozmowach biorą udział m.in. szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska, Marek Sawicki (PSL), a także: Ryszard Terlecki oraz Marek Suski z PiS, Dariusz Wieczorek (Lewica), Cezary Tomczyk i Robert Kropiwnicki z KO, Paulina Hennig-Kloska (Polska 205) oraz Stanisław Tyszka (Konfederacja).

Po nieco ponad godzinnych rozmowach, Sawicki powiedział dziennikarzom, że zakończyła się pierwsza część rozmów i po południu będzie kolejna. "Spotykamy się o godz. 15.30 i wtedy (będą) ostateczne ustalenia (..) zasada jest prosta, musi być pełny konsensus, kluby między sobą jeszcze pewne, drobne rzeczy uzgodnią i o 15.30 myślę, że już zamkniemy ten etap dyskusji" - powiedział Sawicki.

Pytany, co do jakich kwestii nie ma zgody, wskazał, że co do "drobnych i bardziej pomieszczeń niż miejsc na sali plenarnej".

Wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska dodała, że spotkanie było "o takim meblowaniu Sejmu", czyli o tym, jak podzielone zostaną miejsca na sali plenarnej i miejsca w głównym budynku Sejmu, sale do obrad klubów i kół. "To wszystko wymaga pewnych międzyklubowych uzgodnień, Kancelaria Sejmu zaproponowała dobre rozwiązania" - powiedziała.

Dodała, że jej klub w "zasadzie wprowadza się do Sejmu" i swoje pomieszczenie będzie miał blisko stolików dziennikarskich.

Odnosząc się do podziału miejsc na sali plenarnej powiedziała, że nie było większych uwag, poza jedną. "Jedyne to, że opozycja będzie siedzieć blisko rządu, bo zachowamy ten podział, że prawica po prawej, lewica po lewej, centrum w centrum" - powiedziała.

Pytana, czy Konfederacja będzie siedzieć bezpośrednio przy ławach rządowych, odparła, że "na ten moment usadzili się bliżej centrum". "Walka o skrajną prawicę widzę w Polsce trwa między PiS, a Konfederacją" - powiedziała Hennig-Kloska.

Podsumowała, że według obecnej propozycji podział miejsc na sali plenarnej, patrząc od lewej, jest następujący: Lewica, Platforma Obywatelska (KO), Polska 2050, PSL, Konfederacja i PiS. "Teraz konsultacje wewnątrz klubów, potem wracamy z własnymi uwagami" - dodała.

Hennig-Kloska podkreśliła, że nie było mowy o podziale stanowisk w Prezydium Sejmu.

Poseł KO Robert Kropiwnicki mówił, że jest na razie propozycja podziału miejsc, która będzie jeszcze omawiana o godz. 15.30. Był pytany, gdzie według tej propozycji mają siedzieć posłowie KO. "Mniej więcej będziemy usadzeni w miejscu, w którym zazwyczaj siedzieliśmy w ostatnich kadencjach" - powiedział Kropiwnicki.

Jego zdaniem, najbliżej ław rządowych, czyli najbardziej na prawo powinni siedzieć posłowie Konfederacji, bo - jak ocenił - jest to "najbardziej prawicowa organizacja". Tylko, jak mówił, Konfederacja chyba nie chce siedzieć najbardziej po prawej. Dodał, że sporną kwestią pozostaje, gdzie będzie siedziała Konfederacja i ilość miejsc w poszczególnych rzędach. "To zostaje jeszcze do ostatecznego ustalenia" - powiedział poseł KO.

Kropiwnicki dodał, że posłowie Polski 2050 mają siedzieć mniej więcej pośrodku sali plenarnej, razem z PSL.

Obecny wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) powiedział dziennikarzom, że rozmowy miały charakter techniczny. Pytany, gdzie w nowej kadencji Sejmu będą siedzieli politycy PSL na sali plenarnej odparł, że "mniej więcej podobnie" jak w kończącej się kadencji, czyli pośrodku.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, KO - 157, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18. Pierwsze posiedzenie Sejmu prezydent zwołał na 13 listopada 2023 r. na godz. 12.00.