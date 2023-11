M. Seweryński (PiS): otrzymałem zaproszenie na spotkanie z prezydentem na czwartek

Otrzymałem zaproszenie na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą na czwartek na godz. 14 - powiedział w środę PAP senator PiS Michał Seweryński, wskazany przez prezydenta na marszałka seniora Senatu. We wtorek o tym, że Andrzej Duda zaprosił marszałków seniorów Sejmu i Senatu na wręczenie powołań informował we wtorek Marek Sawicki (PSL).

Prezydent Duda podpisał we wtorek postanowienia o wyznaczeniu marszałków seniorów Sejmu i Senatu. Na marszałka seniora Sejmu został wyznaczony poseł PSL Marek Sawicki, a na marszałka seniora Senatu - senator Michał Seweryński. We wtorek Sawicki przekazał, że prezydent Duda zaprosił jego i Seweryńskiego na czwartek na wręczenie powołań na marszałków seniorów.

Seweryński potwierdził w środowej rozmowie z PAP, że otrzymał zaproszenie na spotkanie z prezydentem na czwartek na godz. 14. "Ale jeszcze dzisiaj spodziewam się rozmowy z Kancelarią Prezydenta, może coś się zmieni. Wedle wczorajszych rozmów to ma być jutro o godzinie 14" - podał.

Pytany o swoją reakcję na decyzję prezydenta ws. wyznaczenia go na marszałka seniora Senatu, Seweryński podkreślił, że to "zaszczytna funkcja". "W ogóle bycie senatorem jest zaszczytem" - dodał.

"Byłem już marszałkiem seniorem w poprzednich kadencjach, więc sprawa jest mi znana. Przepisy regulaminu Senatu są jednoznaczne, prezydent powierza tę misję najstarszemu senatorowi, wypadło na mnie, wedle daty urodzenia, więc byłem na to przygotowany" - powiedział w rozmowie z PAP.

Na pytanie o scenariusz pierwszego posiedzenia Senatu - zaplanowanego na 13 listopada - odparł, że "w tej chwili trwa ustalenie tego, co można nazwać, scenariuszem pierwszego posiedzenia Senatu". "Senacki regulamin ustala wyraźnie, co robi marszałek senior - przyjmuje ślubowanie od senatorów, doprowadza do wyboru marszałka Senatu. W tym momencie oddaje przewodnictwo marszałkowi Senatu. Na tym się jego rola kończy" - wyjaśnił Seweryński.

We wtorek wieczorem w Monitorze Polskim zostały opublikowane postanowienia prezydenta RP w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu oraz Senatu na 13 listopada. Zgodnie z postanowieniami, posiedzenie Sejmu ma rozpocząć się o godz. 12, a posiedzenie Senatu - o godz. 16.

Michał Seweryński ma 84 lata i będzie to jego czwarta kadencja w Senacie. Był senatorem VIII, IX oraz X kadencji. Mandat senatora zdobył również w tegorocznych wyborach, startując jako kandydat PiS - otrzymał 87 381 głosów - i będzie zasiadał w Senacie XI kadencji.