M. Stachowiak-Różecka (PiS): obronimy dziś Przemysława Czarnka

Obronimy dziś Przemysława Czarnka, a w przyszłej kadencji nadal wspólnie będziemy przywracać szkołę opartą ma wartościach, szkołę solidarną - powiedziała podczas debaty nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MEiN posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka.

Sejm rozpatruje w czwartek późnym wieczorem poselski wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka złożony na początku lutego br. Jest on pokłosiem publikacji TVN24.pl, wg. której pieniądze z konkursu MEiN miały trafiać do organizacji zbliżonych do PiS.

Stachowiak-Różecka zauważyła, że treść wotum zawiera wiele błędów i pomyłek. "Piszecie państwo we wniosku, że minister Czarnek odmawiał współpracy ze związkami zawodowymi. Od czasu objęcia stanowiska ministra przez Przemysława Czarnka odbyło się 21 spotkań ze związkami w ramach zespołu ds. statusu zawodowego, pracowników oświaty. Ciekawostka - prezes (ZNP, Sławomir) Broniarz zaszczycił swoją obecnością członków zespołu jedynie dwa razy, zatem - pytam - kto komu odmawia współpracy i dialogu i kto kogo lekceważy?" - powiedziała.

"Piszecie państwo, że wedle danych ZNP brakowało w systemie aż 70 tys. nauczycieli, dalej - że jest 20 tys. wakatów. To w końcu ile tych nauczycieli, wakatów, etatów?" - pytała.

Stwierdziła, że na stronach kuratoriów są dane wskazujące, iż brakujących jest 8 tys. wakatów i to stanowi niespełna 1 proc. ogólnej liczby etatów nauczycielskich, w tym połowa to oferta dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów - w związku z wprowadzeniem od 1 września standaryzacji zatrudnienia. "Zatem mamy 20 tys. nowych, dodatkowych etatów dla psychologów i specjalistów, na co przeznaczamy 2 mld 400 tys. zł i 180 mln na dodatkowe 3 mln godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej" - wskazała.

"Obronimy dziś Przemysława Czarnka, a w przyszłej kadencji wspólnie nadal będziemy przywracać szkołę opartą ma wartościach, szkołę solidarną" - podkreśliła Stachowiak-Różecka.