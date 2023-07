M. Stachowiak-Różecka pozostaje przewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS) pozostaje przewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Wniosek opozycji o odwołanie jej z tej funkcji nie zyskał większości głosów członków komisji.

Wniosek o odwołanie przewodniczącej sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży związany jest z procedowaniem w projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe dotyczącej tworzenia Branżowych Centrów Umiejętności.

Według posłów opozycji przeprowadzenie pierwszego czytania projektu na posiedzeniu komisji w dniu 11 lipca było niezgodne z Regulaminem Sejmu - doszło do złamania art. 152 ust. 5., który głosi, że "zawiadomienie członków komisji powinno nastąpić co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem komisji, na zasadach i w trybie określonych przez Prezydium Sejmu, chyba że posiedzenie zwołane zostało w wyniku decyzji podjętych na posiedzeniu Sejmu".

"Na komisji, na której było pierwsze czytanie ustawy (...) zaszła sytuacja, która nie powinna mieć miejsce. Pani przewodnicząca z pełną świadomością złamała Regulamin Sejmu. Dlaczego mówię o pełnej świadomości? Bo o ile można powiedzieć, że pomyliła się w momencie, w którym zwoływała posiedzenie w trybie nieregulaminowym, to zdajmy sobie sprawę, że na początku posiedzenia zadaliśmy pytanie Biuru Legislacyjnemu Sejmu, które bardzo jednoznacznie powiedziało, że nie można - zgodnie z regulaminem - skrócić terminu zwołania posiedzenia na krócej, niż 3 dni, nawet jeżeli to jest za zgodą komisji" - powiedziała w imieniu wnioskodawców Katarzyna Lubnauer (KO).

"Mamy teraz potwierdzenie, ponieważ dostaliśmy dzisiaj z prokuratury informację, że będzie wszczynać śledztwa w tej sprawie, ale w tym dokumencie bardzo jasno powiedzieli, że doszło do złamania regulaminu Sejmu i tylko dlatego, że nie wiedzą, czy to złamanie miało charakter umyślny i że trudno mówić o dużej szkodliwości społecznej, dlatego nie podejmą tego działania" - poinformowała posłanka KO. Według niej potwierdziła to też marszałek Sejmu Elżbieta Witek decydując o ponownym rozpatrzeniu przez komisję sprawozdania dotyczącego projektu nowelizacji.

"Nie może być tak, żeby w komisji edukacji, która ma znaczenie również z punktu widzenia wychowawczego młodzieży pani przewodnicząca łamała zasady i to łamała z pełną świadomością, wiedząc i znając opinie legislatorów, wiedząc i znając Regulamin Sejmu. Zrobiła to wychodząc z założenia, że może zrobić wszystko, że może działać niezgodnie z regulaminem, że może przegłosowując wprowadzać zasady, które nie obowiązują, bo im wszystko wolno. +Nie ma waszego płaszcza i co mi zrobicie+" - powiedziała Lubnauer. Według niej, nie było żadnych przeszkód, by zająć się tym projektem później, zgodnie z regulaminem.

Poinformowała, że wniosek o odwołanie przewodniczącej podpisało 19 posłów, wśród nich byli posłowie klubów: KO, Lewicy, PSL oraz kół: Polska 2050 i Wolnościowcy.

"Szkoda, że państwo z opozycji nie zostaliście na tej komisji (...) ponieważ wyjaśnienia Biura Legislacyjnego były całkiem inne, niż państwo tutaj opowiadacie, dlatego żeśmy dalej procedowali. Myślę pani przewodnicząca, że to jest dobry moment, na podziękowanie za te cztery lata, za prowadzenie tej komisji. Dziękuję bardzo" - powiedział Tomasz Zieliński (PiS).

Przed głosowaniem głos zabrała też sama Stachowiak-Różecka. "W ramach troski państwa o regulamin zwracam uwagę, żebyście swoim kolegom z opozycji totalnej zwrócili uwagę, żeby również w ten sposób nie zwoływali komisji. Podam tylko trzy przykłady. To była np. Komisja Ochrony Środowiska zwołana przez panią Pasławską - dokładnie w takim samym trybie była procedowana. Pan przewodniczący Szczepański dwukrotnie w takim trybie zwołuje. To są tylko przykłady, jak państwo będziecie chcieli poznać szczegóły, to oczywiście po głosowaniu służę przykładami" - powiedziała.

Za odwołaniem Stachowiak-Różeckiej zagłosowało 17 członków Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, przeciw było 20 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.