M. Struk (PO): Chcemy rozliczyć tych wszystkich, którzy przez ostatnie lata źle rządzili w Polsce

Chcemy rozliczyć tych wszystkich, którzy przez ostatnie lata źle rządzili w Polsce, zadłużali nasz kraj, podejmowali błędne decyzje – mówił w poniedziałek w Gdańsku marszałek województwa pomorskiego i przewodniczący PO na Pomorzu Mieczysław Struk.

W poniedziałek w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa przewodniczącego pomorskiej Platformy Obywatelskiej Mieczysława Struka oraz nowo wybranych parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej na Pomorzu. W wydarzeniu wzięli udział także pomorscy przedstawiciele wszystkich partii opozycyjnych wybrani w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

"Chcieliśmy w gronie kandydatów, ale także nowo wybranych posłów i senatorów po pierwsze podziękować wszystkim wyborcom, którzy pojawili się w lokalach wyborczych 15 października. Przypomnę, że ponad 1 mln 750 tys. wyborców było uprawnionych do głosowania. Osiągnęliśmy znakomity wynik w tak dużym województwie, jak województwo pomorskie, bo frekwencja przekroczyła 75,3 proc." - wskazał Struk.

"Skończyło się osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Przed nami kolejna kadencja. Z wielkimi nadziejami podchodzimy do tego w jaki sposób będziemy chcieli ukształtować Rzeczpospolitą, w jaki sposób będziemy budować nowy ład w naszej ojczyźnie. Jest wiele spraw, które będą nas z całą pewnością łączyć. Po pierwsze z całą pewnością chcemy rozliczyć tych wszystkich, którzy przez ostatnie lata źle rządzili w Polsce, zadłużali nasz kraj, podejmowali błędne decyzje. Tych, którzy zlikwidowali Lotos, tych którzy wycinali na potęgę Lasy Państwowe, tych którzy opanowali Spółki Skarbu Państwa i zrobili z nich własne synekury" - podkreślił marszałek województwa.

Jak dodał, jest wiele spraw dotyczących Pomorza, które będą łączyć nowo wybranych parlamentarzystów. Wśród nich wymienił m.in. ustawę metropolitalną. "Bardzo liczymy na to, że posłowie i senatorowie zwrócą również uwagę na ten aspekt. Nie mogliśmy się doczekać ustawy metropolitalnej przez wiele lat. Miejmy nadzieję, że ten kształt ustrojowy również będzie zauważony przez nowy parlament" - mówił Struk.

Posłanka Agnieszka Pomaska (KO) podkreśliła, że w trakcie najbliższej kadencji parlamentu "pracy nie będzie brakowało".

"Przypomnę, że mamy wiele spraw do załatwienia. To jest kwestia przywrócenia należnej subwencji Europejskiemu Centrum Solidarności, to jest kwestia posprzątania tego bałaganu, który stworzył rząd PiS, jeśli chodzi o zarządzanie terenami Westerplatte. To są kwestie dotyczące Spółek Skarbu Państwa. Nie tylko Lotosu, który został przejęty w taki bardzo wrogi sposób, na bardzo nieczystych i niejasnych zasadach. To jest też kwestia uporządkowania spółki Energa, która znajduje się na naszym terenie i została przejęta przez Grupę Orlen, ale wiemy, że zasiada tam wiele niekompetentnych osób. I ten bałagan w każdej spółce musimy po prostu posprzątać" - oznajmiła Pomaska.

Senator Ryszard Świlski stwierdził, że senatorzy mijającej kadencji pokazali, że nazwa "Izba Refleksji", która przylgnęła do Senatu jest niewłaściwą nazwą.

"Pokazaliśmy to chociażby przez uchwalonych 170 ustaw. One są w zasobnych zamrażarkach Sejmu. Łatwo będzie je wyciągnąć, trochę odświeżyć i do nich wrócić. Tam między innymi jest ta ustawa metropolitalna, którą przyjęliśmy praktycznie jednogłośnie w Senacie, siłami wszystkich ówczesnych partii" - powiedział.

"Nie zwalniamy tempa. Jesteśmy dla Pomorza. Korzystajcie państwo z tego co możemy dać dobrego nie tylko w Sejmie, ale i w Senacie" - dodał Ryszard Świlski.