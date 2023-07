M. Suchoń (Polska 2050): będziemy na RBN; chcemy wiedzieć, które punkty ze strategii rządzących zostały zrealizowane podczas szczytu NATO

Będę obecny na czwartkowej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego; chcę uzyskać od prezydenta Andrzeja Dudy informacje, z jaką strategią rządzący jechali na szczyt NATO w Wilnie i które punkty z tej strategii zostały zrealizowane - poinformował PAP Mirosław Suchoń (Polska 2050).

W czwartek o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował w środę w Wilnie prezydent Andrzej Duda. Dodał, że podczas tego posiedzenia przekaże szersze informacje ze szczytu NATO.

Polskę 2050 na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego będzie reprezentować poseł Mirosław Suchoń.

Polityk powiedział PAP, że podczas posiedzenia Rady będzie chciał uzyskać od prezydenta Andrzeja Dudy informacje, jaka strategia została przyjęta na szczyt NATO w Wilnie. "Z czym jechaliśmy do naszych sojuszników, jakie były nasze propozycje, jakie przedstawiliśmy pomysły i które punkty ze strategii rządu oraz prezydenta zostały zrealizowane i znalazły odzwierciedlenie w decyzjach tego szczytu" - wyjaśnił.

"Na pewno będę pytał również o to, jaki potencjał będzie przeznaczony do realizacji planów i czy wiemy już, które jednostki Sił Zbrojnych będą dedykowane do realizacji zadań w ramach planów, o których debatowano na szczycie, bądź też mają powstać w najbliższym czasie" - dodał.

Poseł Polski 2050 zaznaczył, że ważną kwestią jest również to, jakie siły będą stacjonować na terenie Polski.

Polityk wyraził nadzieję, że uczestnicy Rady usłyszą od prezydenta informacje, czy do czasu zbudowania własnej wielowarstwowej obrony powietrznej zostanie wzmocniona sojusznicza obrona powietrzna Polski. "Innymi słowy, czy na terenie naszego państwa będą stacjonować zestawy systemów rakietowych i obrony powietrznej lub też lotnictwo powietrzne państw Sojuszu i w jakim wymiarze" - wyjaśnił.

Poseł Polski 2050 ocenił też, że polityka dotycząca bezpieczeństwa i obrony naszego kraju jest prowadzona obecnie w sposób "egoistyczny", a to - jego zdaniem -stoi w sprzeczności z interesem państwa. "Rząd PiS i prezydent nie uważają za zasadne, by polityka dotycząca bezpieczeństwa państwa i obywateli była prowadzona w konsensusie z wszystkimi siłami politycznymi. Doskonale wiedzą, że byłoby to bardziej efektywne" - powiedział.

Zdaniem posła, wysłanie jasnego sygnału do naszych sojuszników, że propozycje przedstawiane przez rządzących mają wsparcie całej klasy politycznej, byłby wzmocnieniem polskiego głosu wśród państw Sojuszu. "Niestety widzimy dziś, że Polska jest osamotniona i nie jest wśród państw podejmujących kluczowe decyzje" - powiedział.

Państwa Sojuszu w przyjętym we wtorek komunikacie potwierdziły decyzję ze szczytu w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina zostanie członkiem NATO. Uznały też, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan - MAP). We wtorek przywódcy Sojuszu zdecydowali także o tym, że NATO stworzy trzy regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie: jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, a trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szefowie kancelarii prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.