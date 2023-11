M. Suski: prezydent podjął salomonową decyzję

Prezydent Andrzej Duda podjął salomonową decyzję: jest coś dla opozycji i jest powierzenie funkcji premierowi, który pchnął Polskę na szybką ścieżkę rozwoju; to jest dobre posunięcie - powiedział we wtorek wiceszef klubu PiS Marek Suski w TVP Info odnosząc się do orędzia głowy państwa.

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałkowym orędziu poinformował, że "postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu". Natomiast funkcję Marszałka Seniora prezydent powierzył posłowi Markowi Sawickiemu z PSL. "Ma najdłuższy staż parlamentarny i dał się poznać jako człowiek dialogu" - podkreślił Andrzej Duda.

Suski, w TVP Info, został zapytany o komentarz do decyzji prezydenta.

"Wszyscy czekaliśmy na decyzję pana prezydenta - my i opozycja. Pan prezydent podjął salomonową decyzję. Jest coś dla opozycji i jest powierzenie funkcji premierowi, który pchnął Polskę na szybką ścieżkę rozwoju. To jest dobre posunięcie" - ocenił Suski.

Jak dodał, opozycja ma Marszałka Seniora, "czyli osobę, która jest, powiedzmy, z tej opozycji, która twierdzi, że będzie tworzyć dobry rząd, choć to na pewno tak nie będzie, bo to jest koalicja ośmiu gwiazdek, czyli zemsty (...) ale jest wyznaczony polityk, który nie należał do tych jadowitych".

"Marek Sawicki należał do tych, którzy chcieli budować wspólnotę. I to jest dobre posunięcie, bo to gwarantuje, że doświadczony polityk, a jednocześnie taki, który nie budzi kontrowersji" - ocenił wiceszef klubu PiS.

Pytany, czy jest szansa na stworzenie stabilnego rządu przez Prawo i Sprawiedliwość, odparł: "Myślę, że szansa jest. Trzeba do końca starać się uzyskać rząd zgody, a nie rząd zemsty".

Dopytywany, z którym ugrupowaniem PiS mogłoby stworzyć taki rząd, powiedział, że "najbliższy programowo do Prawa i Sprawiedliwości jest PSL". Na uwagę, a czy nie Konfederacja, odparł: "Konfederacja również. Więc, gdyby to była taka koalicja na przykład trzech podmiotów, to mogłaby być to stabilna większość propolska".

Jak mówił Suski, "ci wszyscy, którzy chcieliby, żeby Polska się rozwijała i żeby w Polsce był spokój - mają propozycję współpracy".

Na uwagę, że liderzy tych ugrupowań mówią "nie" dla wsparcia rządu PiS, odparł: "Słyszałem bardzo różne zdania, a sytuacja często się zmienia i decyzje też".

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, KO - 157, Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) - 65, Nowa Lewica - 26 (w sumie te trzy komitety uzyskały 248 mandatów), a Konfederacja - 18.