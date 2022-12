M.Szczerba (KO): uważamy Zbigniewa Ziobrę za szkodnika; J.Kowalski (SP): uderzacie w męża stanu

Wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry został złożony, bo uważamy szefa MS za szkodnika, który zablokował środki unijne - mówił z poniedziałek Michał Szczerba (KO). Opozycja "uderza w męża stanu, który broni polskiej suwerenności" - oświadczył Janusz Kowalski (SP).

W poniedziałek komisja sprawiedliwości i praw człowieka od kilku godzin zajmuje się wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który został złożony przez opozycję w listopadzie.

"Ten wniosek został złożony, bo uważamy Zbigniewa Ziobrę za szkodnika, który zablokował środki unijne" - podkreślił w dyskusji Michał Szczerba. "Pamiętacie państwo kampanię Kancelarii Premiera? 750 mld dla Polski. W każdym miejscu, miejscowości pojawiała się flaga, nawet były jakieś gwiazdki unijne. Wtedy się wam bardzo podobały. I co? Wielkie nic. Zero. Te środki nie przyszły" - dodał poseł KO.

Jak mówił, wśród środków, które nie zostały Polsce wypłacone, "również jest kwota 19,2 mld zł na ochronę zdrowia". "Fundusz Odbudowy po czasie Covidu miał wzmocnić nie tylko polską gospodarkę, rynek pracy, ale również ochronę zdrowia. Pan to wszystko zablokował" - oświadczył Szczerba.

W odpowiedzi wiceminister rolnictwa, poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski podkreślił: "Zastanawiam się, dlaczego, (...) PO, postkomuniści, PSL tak bardzo nienawidzą Zbigniewa Ziobry, który zapewnił miliardy złotych dla polskich rodzin, walczy skutecznie z lichwą, z przestępcami, mafiami vatowskimi, lekowymi, dopalaczowymi".

"13 grudnia, w 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, spadkobiercy komunistów - bo bronicie SB-ków, jak wy, postkomuniści z lewicy razem z proniemiecką PO uderzacie w Zbigniewa Ziobrę, w męża stanu, który broni polskiej suwerenności, dlatego by przypodobać się niedawnemu lokajowi Angeli Merkel, który lizał buty Władimirowi Putinowi - Donaldowi Tuskowi" - powiedział Kowalski.

Poseł PiS Mariusz Kałużny odnosząc się do wniosku opozycji pytał, "jak można napisać tak niemerytoryczny, słaby i beznadziejny wniosek". "Jak tyle osób może podpisać się pod takim wnioskiem i zrobić gwałt na patriotyzmie, na własnym intelekcie, rozsądku na przyszłości Polski?" - pytał. "Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska - wbrew waszym kłamstwom, wyciu, układom europejskim, gazetom, telewizjom, będzie bronił Polski suwerennej, Polski prawa, Polski sprawiedliwej i Polski praworządności" - powiedział też Kałużny.

Krzysztof Paszyk (KP-PSL) zarzucił politykom Solidarnej Polski, że posiedzenie komisji pomyliło im się z konwencją wyborczą. "Pan, panie ministrze, cofa Polskę w wielu ważnych dziedzinach życia. I to jest nasz wielki zarzut dla pana. Pan cofnął Polskę w wymiarze sprawiedliwości, Polacy nie mają wcale po 8 latach pana rządów poczucia dostępu do sądu, prostszego rozwiązania sprawy w sądzie, pomocy prawnej. Pan cofnął Polskę w relacjach międzynarodowych" - wyliczał Paszyk. "Klub Koalicji Polskiej nie widzi innej możliwości, jak poprzeć wniosek o pańskie odwołanie. A kończę ten swój głos pytaniem prostym, oczywistym: czy jest pan człowiekiem, który ma honor?" - zakończył Paszyk.

Anna Maria Żukowska (Lewica) zarzuciła Ziobrze, że "zarządza prokuraturą absolutnie w sposób sterowania ręcznego". "To, co pan robi jest destrukcją polskiej samorządności" - powiedziała posłanka. Według niej, "jednym z powodów tego, że nie możemy otrzymać w Polsce KPO jest to, że minister Ziobro uwziął się na dosłownie pięciu sędziów w Polsce". "Nie toleruje pan sprzeciwu, tego, że ktoś ma inne poglądy niż pańskie" - stwierdziła.

Posłanka KO Barbara Dolniak przywoływała dane CBOS dotyczące działalności sądów. Jak wskazała, z danych wynika, że w 2015 r. zaufanie do sądów wyniosło 45 proc., a w 2021 było to już 33 proc. Dodała, że w 2015 r. sądom nie ufało 42 proc. Polaków, a w 2021 r. było to 53 proc. "Te dane pokazują jak pracujecie i jaką zrobiliście reformę" - oceniła.

Nawiązywała też do tzw. grupy hejterskiej w resorcie sprawiedliwości. "Pan powinien zostać zdymisjonowany ze to, że w pana ministerstwie działała grupa hejterska" - mówiła Dolniak.

Jak dodała, jeśli przyjąć, że Ziobro o tym nie wiedział, to "wstyd, bo to oznacza, że pan nie zdawał sobie sprawy jakich pracowników w tym ministerstwie zatrudnił". "To oznacza, że pan nad tym ministerstwem nie sprawuje właściwie nadzoru; to oznacza, że pan tej funkcji nie powinien w ogóle pełnić" - podkreśliła posłanka KO.

Zwracała też uwagę, że od 2019 r. wpłynęło 13 projektów zmian Kodeksu postępowania cywilnego. "To pokazuje jak przygotowujecie te projekty niechlujnie, niestarannie, wyrywkowo. Co wam wpadnie do głowy, to się zajmujecie" - stwierdziła Dolniak. Zwracała uwagę na fundusz sprawiedliwości i przywołała raport NIK, który - jak mówiła - jest druzgocący.

Poseł PiS Piotr Sak zaapelował do opozycji o wycofanie wniosku o wotum nieufności wobec Ziobry, by - jak mówił - "uniknąć kompromitacji". Odnosząc się do wypowiedzi polityków opozycji stwierdził, że "jakby tu przyłożyć jakiś wykrywacz, detektor głupot i banialuk, to by on po minucie eksplodował".