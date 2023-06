M. Wąsik komentuje słowa D. Tuska o migrantach: po raz kolejny używają ordynarnego fejku

Donald Tusk i Platforma Obywatelska po raz kolejny używają ordynarnego fejku. Na nieprawdzie budują swój przekaz - napisał na Twitterze wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Odniósł się do wypowiedzi lidera PO w Jeleniej Górze o "załamaniu przez PiS polityki migracyjnej w Polsce".

"Tusk i Platforma po raz kolejny używają ordynarnego fejku. Oni nie mają pojęcia, jak funkcjonuje państwo, czy procedury wizowe. Na nieprawdzie budują swój przekaz. Oj, będą usuwać twity, jak Sikorski wczoraj z tym samym fejkiem" - stwierdził wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

W czwartek Donald Tusk powiedział, że PiS ściągnął do Polski z państw muzułmańskich 50 razy więcej migrantów "niż my w ostatnim roku rządów PO". "Oskarżam was, panowie Kaczyński i Morawiecki, o kompletne zaniedbanie, załamanie polityki migracyjnej w Polsce. Odpowiecie za to, jak oddacie władze, a oddacie ją jesienią" - dodał.

Powiedział, że o to, kto przyjeżdża do Polski, ilu migrantów, należy zapytać premiera Mateusza Morawieckiego. "Mówię tu o danych, które podaje oficjalna statystyka rządu PiS-owskiego: 135 tys. wpuszczono z wizą do Polski tylko z państw muzułmańskich w 2022 roku" - twierdził Tusk. Jak dodał, z samego Bangladeszu oni sprowadzili pięć razy więcej migrantów niż nasz rząd przez cały rok ze wszystkich tych państw.

O zatrudnianie imigrantów politycy PO oskarżają m.in. koncern Orlen.

Rzecznik PO Jan Grabiec podał w zeszły czwartek na Twitterze, że "pod Płockiem PiS buduje 13 tysięczne miasteczko dla imigrantów z państw islamskich (Indii, Malezji, Pakistanu, Turcji i Turkmenistanu), którzy mają rozbudowywać rafinerię Orlenu". "Pierwsi pracownicy właśnie są zasiedlani. Jednocześnie Kaczyński ogłasza referendum w sprawie relokacji 1,8 tys. osób. Notowania słabe, a pomysły na kampanię się skończyły" - ocenił.

Na ten wpis zareagował m.in. sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. "Wpis zawiera dużo kłamstw i pan Jan Grabiec ma czas do dziś do godziny 20.00 na wycofanie się z nich i przeproszenie, w przeciwnym wypadku zostanie złożony pozew, który umożliwi panu Grabcowi +udowodnienie+ tych kłamstw na sali sądowej" - napisał Sobolewski na Twitterze.

"Wszyscy pochodzący z zagranicy pracownicy na budowie kompleksu Olefiny III to osoby, które są zatrudniane na podstawie wizy pracowniczej i pozwolenia na pracę" - podkreślił w piątek w rozmowie z PAP Jakub Zgorzelski, dyrektor operacyjny Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas.

Zapewnił zarazem, że procedury zatrudnienia obcokrajowców, które precyzują przepisy polskiego prawa, są respektowane także w przypadku inwestycji realizowanej obecnie na terenie PKN Orlen w Płocku - obcokrajowcy są zatrudniani tam wyłącznie na czas realizacji inwestycji.

"Osoby z zagranicy, pracujące przy tej inwestycji, są pełnoprawnymi pracownikami. Są to pracownicy kontraktowi, legalnie zatrudniani, zgodnie z polskim prawem. Nie są nielegalnymi imigrantami" - podkreślił Zgorzelski.

Jak podał, aktualnie przy budowie kompleksu Olefiny III Płocku pracuje w sumie ok. 2,5 tys. osób, w tym 60 do 70 proc. z nich to obcokrajowcy pochodzący także z Turcji, Turkmenistanu i Bangladeszu, ale też z Korei Płd. oraz z Hiszpanii. "Są też oczywiście pracownicy polskich firm" - stwierdził.