M. Wąsik o uchyleniu immunitetów europosłom PiS: to orwellowska dyktatura

Europosłowie PiS głosili bardzo głośno i wyraziście pewne przekonania na forum europarlamentu, które są sprzeczne z funkcjonującą tam linią lewicową i w ten sposób zostali ukarani - powiedział w piątek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik w Programie 1 Polskiego Radia, odnosząc się do kwestii uchylenia immunitetów europosłom PiS. Dodał, że jego zdaniem to "orwellowska dyktatura".

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsika, odnosząc się do sprawy uchylenia immunitetów europosłom PiS: Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie ocenił, że "im kto głośniej krzyczy o wolności i tolerancji, tym mniej wspiera wolność i tolerancję". "Taką sytuację mamy ze środowiskami lewicowymi na zachodzie Europy, zresztą nie tylko na zachodzie Europy. Oni wywołują pewien terror, że można być tylko takim, jak oni uważają, że powinni być ludzie. Nie ma miejsca na inne poglądy i zaczynamy mieć taką orwellowską dyktaturę" - stwierdził Wąsik.

Dodał, że bardzo znamienne i symboliczne jest, że w tym samym czasie następuje proces przyznania mandatu europosła Włodzimierzowi Karpińskiemu, który przebywa w areszcie w związku z zarzutami korupcyjnymi. "Z drugiej strony posłowie PiS zostają pozbawieni immunitetu, czyli ochrony. Można ich postawić przed sądem, można ich skazać i oni będą pozbawieni zarówno mandatu, jak i możliwości kandydowania, jak będą skazani. To jest zamykanie ust środowiskom, które są inne, niż zachodnia lewica" - powiedział Wąsik.

"To są współcześni komuniści. Często ci, którzy na ustach mają wolność są największym wrogiem wolności. Często ci, którzy na ustach mają tolerancję są najbardziej nietolerancyjni" - mówił Wąsik.

Odnosząc się jeszcze do sprawy Włodzimierza Karpińskiego podkreślił, że to "absurdalna sytuacja". "Przypomnę +doktrynę Neumanna+, czyli dopóki jesteś w PO, będziemy cię bronić do końca i tu jest taka sytuacja. Wydaje mi się, że władze PO nigdy głośno nie skomentowały tej sprawy. Ja sobie nawet nie przypominam, żeby prezydent Trzaskowski jakoś wyraziście odniósł się do tej sprawy, odciął się i powiedział, że jak są nieprawidłowości to trzeba je ścigać. Padały różne deklaracje o tym, że jest to upolityczniona sprawa. Ja nie widzę takich przesłanek, tym bardziej, że sądy zdecydowały jednoznacznie, że pan Karpiński powinien siedzieć w areszcie, bo czyn jest bardzo uprawdopodobniony i może dojść do różnego rodzaju matactw. W mojej ocenie objęcie mandatu przez tego pana będzie wbrew interesom postępowania przygotowawczego, które prowadzi prokuratura" - zaznaczył.

Parlament Europejski w czwartkowym głosowaniu na sesji plenarnej zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłom PiS: Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie.

Podstawą było oskarżenie czworga polityków o nawoływanie do nienawiści przez skazanego prawomocnym wyrokiem w Polsce za malwersacje finansowe i poszukiwanego przez policję lewicowego aktywistę Rafała Gawła.

Rafał Gaweł, który przebywa w Norwegii, zarzucił politykom, że "popełnili przestępstwa rasistowskie na terenie Polski", podając dalej lub lajkując w mediach społecznościowych spot wyborczy PiS z kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 r. Spot dotyczył zagrożeń związanych z napływem nielegalnych imigrantów do Europy.

Gaweł wniósł akt oskarżenia posiłkowego w listopadzie 2021 r. po tym, gdy prokuratura dwukrotnie oddalała zarzuty jako bezzasadne.

Następnie sędzia warszawskiego sądu, członkini stowarzyszenia Iustitia, Edyta Snastin-Jurkun skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu. Gilles Lebreton, poseł sprawozdawca w Komisji Prawnej PE, której zadaniem jest opiniowanie takich wniosków uznał, że jest on motywowany politycznie i rekomendował jego odrzucenie. Jednak we wtorek Komisja Prawna zagłosowała za przyjęciem wniosku.