M. Wassermann ws. paktu migracyjnego: chcemy wiedzieć, czy Tusk powie, że posłowie PO zagłosują przeciwko

Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy Donald Tusk publicznie powie, że posłowie PO zagłosują przeciwko temu dokumentowi - powiedziała w niedzielę w TVP Info posłanka PiS Małgorzata Wassermann, pytana o pakt migracyjny. Hanna Gill-Piątek (KO) podkreśliła, że "PiS nie dba o bezpieczeństwo granic".

Frakcja Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należy PO i PSL, w Parlamencie Europejskim wnioskuje o pilną debatę podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej na temat "konieczności przyjęcia paktu migracyjnego". Debata ma się odbyć w najbliższą środę.

Do tej kwestii odniosła się w niedzielę w TVP Info posłanka PiS Małgorzata Wassermann. "Temat przymusowej relokacji już był kilka tygodni temu. Wtedy panowie i panie z PO wpadli w panikę. Uprosili swoich kolegów w Parlamencie Europejskim, żeby ten temat odłożyli, ale okazuje się, że mamy dwa tygodnie do wyborów i ten dokument wraca. Mogę na marginesie powiedzieć, że ja się z państwem mogę prawie założyć, że za chwilę będzie jakieś oświadczenie z Parlamentu Europejskiego, z komisji, że rzeczywiście Polska nie będzie uczestniczyć albo że ten dokument będzie procedowany później, bo jestem przekonana, że Donald Tusk i Trzaskowski tam działają, wiedząc o tym, jak bardzo dla nich jest to niebezpieczne" - oceniła.

Dodała, że "z tego dokumentu wynika w bardzo jasny sposób, że będzie przymusowa relokacja". "Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy w tym tygodniu pojedzie Donald Tusk i publicznie zwoła tam konferencję i powie, że posłowie PO zagłosują przeciwko temu dokumentowi. Wtedy państwo będziecie mogli cokolwiek mówić. Problem polega na tym, że tutaj na potrzeby Polski opowiadacie różne bajki, natomiast tam albo się wstrzymujecie od głosu albo głosujecie za przymusową relokacją" - powiedziała Wassermann.

W opinii posłanki PiS jeżeli opozycja wygra wybory "to przymusową relokację mamy w Polsce praktycznie pewną". "W związku z powyższym wzywam dzisiaj Donalda Tuska, aby pojechał do parlamentu, aby wziął swoich posłów, wyszli na konferencję i tam, w tamtym budynku, powiedzieli, że dają słowo honoru, że zagłosują przeciwko tej rezolucji" - podsumowała.

Hanna Gill-Piątek (KO) podkreśliła, że "to nie EPL tylko Europejska Partia Konserwatystów i Reformatorów wnosi o pilną debatę z powodu kryzysu na Lampedusie". "Szefową pana premiera Morawieckiego w europejskiej frakcji jest pani Giorgia Meloni i to ona wnosi o rozpoczęcie pilnej debaty nad paktem migracyjnym. W tym pakcie migracyjnym Polska nie będzie uczestniczyć z dwóch powodów. Po pierwsze, sama nie potrafi własnych granic upilnować. Niestety, nie potrafimy tego zrobić. Więcej uchodźców przedostało się przez naszą białoruską granicę niż w tej chwili przebywa na Lampedusie. To są bardzo niepokojące dane. A po drugie, przyjęliśmy mnóstwo uchodźców" - zwróciła uwagę.

Gill-Piątek wspomniała też, że "PiS nie dba o bezpieczeństwo naszych granic". "Z artykułu +Gazety Wyborczej+, który pokazuje raport Straży Granicznej, wynika, że od początku roku 30 tys. migrantów sforsowało naszą granicę z Białorusią i tylko 12 tys. z nich zostało zawróconych. Według Straży Granicznej bariera jest szczelna tylko w 60 proc." - powiedziała.

Przed wakacjami w Brukseli na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE zablokowano mandat do negocjacji z PE nad rozporządzeniem o zarządzaniu kryzysowym, które jest elementem unijnego paktu migracyjno-azylowego. Rozporządzenia nie poparły wtedy Węgry, Polska, Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja i Holandia.

Przewodnicząca PE Roberta Metsola powiedziała PAP, że liczy na szybkie odblokowanie dyskusji pomiędzy państwami członkowskimi na temat reformy polityki migracyjnej w UE. Rozmowy w tej sprawie trwają od kilku lat. Zaznaczyła, że zachowuje jednak "optymizm", wskazując, że ma nadzieję na szybki przełom w sprawie rozporządzenia "w tym tygodniu lub w przyszłym tygodniu", tak aby cały pakt migracyjny mógł zostać przyjęty przed wyborami europejskimi w czerwcu 2024 r.

Polska sprzeciwia się zapisom paktu azylowo-migracyjnego. Nasz kraj uważa obowiązkową solidarność w oparciu de facto wyłącznie na relokacji lub karach finansowych za nieprzyjmowanie migrantów za całkowicie niewłaściwą.

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś wezwał wcześniej prezydencję hiszpańską w Radzie UE do podjęcia wysiłków na rzecz osiągnięcia konsensusu w dalszych pracach nad reformą polityki migracyjnej i azylowej zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2016 roku, czerwca 2018 roku i czerwca 2019 roku w szczególności w sprawie dobrowolnego wyboru środków wsparcia kraju pod presją migracyjną, w tym relokacji.