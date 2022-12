M. Wójcik: Solidarna Polska nie dołączyłaby do ewentualnej koalicji PiS z Lewicą

Jako Solidarna Polska reprezentujemy prawicę, stanowimy dzisiaj jej jądro; nie dołączylibyśmy do ewentualnej koalicji PiS z Lewicą - powiedział w piątek w Studiu PAP minister w KPRM Michał Wójcik.

Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w wywiadzie dla "Sieci" był pytany, czy wyobraża sobie wspólne rządy PiS i Lewicy. "Mamy poprawne stosunki towarzyskie ze starą lewicą, taką postkomunistyczną. To są ludzie racjonalni, podoba im się nasz program społeczny, nie lubią też dziwactw tej nowej lewicy" - odparł Terlecki.

Minister w KPRM, wiceprzewodniczący Solidarnej Polski Michał Wójcik w piątek w rozmowie z PAP.PL w nawiązaniu do słów Terleckiego, pytany był m.in. o to, czy SP dołączyłaby do ewentualnej koalicji PiS z Lewicą.

"Nie. My reprezentujemy prawicę, stanowimy dzisiaj jej jądro. Mamy jednoznaczne stanowisko w kwestiach dotyczących chociażby LGBT, adopcji dzieci przez pary homoseksualne - jesteśmy temu przeciwni - i co do tego, co jest związkiem małżeńskim" - odparł.

Wójcik podkreślił, że szanuje "ludzi z różnych opcji politycznych", którzy mają prawo do "różnych pomysłów". "Jeśli jednak chodzi o politykę, to musi być jakiś kręgosłup, jakaś tożsamość w naszych wypowiedziach i poglądach" - dodał.

Polityk SP zaznaczył, że to, iż politycy SP siedzą po prawej stronie sali posiedzeń Sejmu, a Lewicy po lewej to "nie jest żaden przypadek". "Jesteśmy od siebie kilkadziesiąt metrów, inaczej myślimy i inaczej podchodzimy do pewnych tematów" - przekonywał.

Zjednoczoną Prawicę tworzą dziś PiS i SP. Do sierpnia 2021 r. w skład koalicji wchodziło także Porozumienie Jarosława Gowina.

