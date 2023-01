M.Wójcik (SP): chcemy rozmawiać z premierem o korzyściach i kosztach z KPO

Będziemy chcieli porozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim, jaki jest wpływ KPO na wzrost gospodarczy, skąd się biorą wyliczenia, jakie są korzyści, a jakie mają być nakłady na KPO - powiedział polityk Solidarnej Polski, minister w KPRM Michał Wójcik o spotkaniu z szefem rządu.

"Jest kilka kwestii, które wymagają omówienia, kwestia KPO, kwestia ustawy o Sądzie Najwyższym, kwestia tego, co się stało kilka dni temu (chodzi o zarzuty SP pod adresem TVP w związku z występem zespołu Black Eyed Peas podczas Sylwestra Marzeń, kiedy muzycy wystąpili z tęczowymi opaskami na ramionach - PAP)" - mówił Wójcik, minister w KPRM, na wtorkowej konferencji prasowej.

Przypomniał, że w grudniu ub.r. odbyło się już pierwsze spotkanie premiera z ministrem sprawiedliwości, szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą i z udziałem również ekspertów. "Umówiono się, że odbędą się kolejne spotkania i to jest właśnie kolejne spotkanie, tyle, że ze wszystkimi parlamentarzystami Solidarnej Polski" - dodał odnosząc się do zapowiedzianej na środę rozmowy.

Wójcik podkreślał, że przedstawiciele SP chcą rozmawiać o tym, "jaki jest wpływ KPO na wzrost gospodarczy, skąd się biorą wyliczenia, jakie są korzyści, a jakie mają być nakłady na KPO".

"Jeżeli mówimy o konkretnych kwotach, np. tej części dotacyjnej 107 mld złotych, to my zadaliśmy pytanie, ile konkretnie będą nas kosztowały kamienie milowe chociażby, czy rzeczywiście będzie np. podatek od silników spalinowych w samochodach" - powiedział Wójcik.

Jego zdaniem, KPO "to jest kredyt na złych warunkach, to nas będzie kosztowało trzy do pięciu razy więcej niż to co dostajemy". "Nie są to pieniędzy za darmo, jak to w przestrzeni medialnej funkcjonuje" - dodał Wójcik.

Zapytany, czy w takim razie premier kłamie, mówiąc o opłacalności KPO, odpowiedział: "Musimy jutro porozmawiać na te tematy". "Zapewne jednym z pierwszych pytań będzie pytanie, dlaczego Ministerstwo Finansów jeszcze nie zrobiło takich szacunków. Kilka miesięcy temu wysłałem do resortu finansów pismo prosząc o informację, ile otrzymamy z KPO i jakie to będzie miało przełożenie na wzrost gospodarczy, a z drugiej strony żeby podać, jakie będą koszty dla polskiego społeczeństwa, czyli np. kamienie milowe" - powiedział Wójcik.

Dziennikarze pytani też ile miliardów otrzyma w 2023 roku Polska z UE i jak to się ma do płaconej składki. "Nie mam takiej wiedzy, ile miliardów otrzyma" - odpowiedział Wójcik.

13 grudnia ub.r. posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o SN, który, według autorów, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Założenia projektu były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli.

Zgodnie z projektem, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Propozycja nowelizacji przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także sposób badania bezstronności sędziego

Dwa dni po złożeniu projektu prezydent oświadczył, że nie współuczestniczył w jego przygotowaniu ani nie konsultowano go z nim. Zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować. Zaapelował jednocześnie o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem.

Projektem tym Sejm miał zająć się jeszcze w grudniu ub.r., ale został on zdjęty z porządku obrad. Zapowiedziano jego konsultacje i prace nad projektem dwóch zespołów legislacyjnych: prezydenckiego oraz rządowego. 16 grudnia prezydent odbył serię konsultacji ws. projektu noweli ustawy o SN: z premierem Mateuszem Morawieckim i marszałek Sejmu Elżbietą Witek, z prezesem NSA Jackiem Chlebnym, a także z ministrem ds. europejskich Szymonem Szynkowskim vel Sękiem.

Negatywnie o założeniach projektu wypowiedział się minister sprawiedliwość Zbigniew Ziobro. Oświadczył, że resort sprawiedliwości i Solidarna Polska nie zaakceptują projektu o SN w przedłożonej przez PiS formie. Jego zdaniem, proponowane przepisy naruszają konstytucję w wielu miejscach i ingerują głęboko w polską suwerenność. Ziobro poinformował wtedy, że Solidarna Polska oczekuje od premiera spotkania i rozmów o proponowanych przepisach.

Spotkanie takie odbyło się 23 grudnia ub.r. Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska) poinformował, że odbędą się kolejne spotkania polityków SP z premierem w sprawie proponowanych zmian.

W poniedziałek premier Morawiecki poinformował, że na środę zaprosił prezesa Solidarnej Polski, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę wraz z posłami SP i że chciałby "przedstawić im, jakie korzyści z przyjęcia KPO płyną dla wzrostu gospodarki, liczby miejsc pracy, wynagrodzeń czy inwestycji".