M.Wójcik: we wtorek na posiedzeniu rządu będziemy dyskutowali nt. przepisów o wydawaniu dzieci za granicę

We wtorek, w czasie posiedzenia rządu będziemy dyskutowali na temat zmian w procedurze cywilnej. Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders chce zmian w polskim prawie. Nie podoba mu się system ochrony dzieci przed bezpodstawnym wydawaniem ich z Polski - mówił minister w KPRM Michał Wójcik telewizji wpolsce.pl.

Wójcik, cytowany przez portal wpolityce.pl, przypomniał, że według aktualnych polskich przepisów "w sytuacji, w której występuje prawomocne rozstrzygnięcie sądu, decydujące o tym, gdzie powinno znaleźć się dziecko, a Prokurator Generalny uzna, że jest to rozstrzygnięcie rażąco niesprawiedliwie i złoży wniosek do SN, to dziecko nie może opuścić terytorium Polski". "Gdyby opuściło, to SN musiałby umorzyć sprawę" - mówił.

"We wtorek, w czasie posiedzenia Rady Ministrów będziemy rozmawiali i dyskutowali na temat zmian w procedurze cywilnej" poinformował. "Chodzi o tzw. postępowania haskie" - dodał minister.

Przypomniał, że Trybunał Sprawiedliwości UE zakwestionował obecną ustawę. "Zrobił to po pytaniu prejudycjalnym jednej z warszawskich sędzi. Wcześniej te zmiany atakowała opozycja, bo oni mają filozofię, że dzieci trzeba wydawać za granicę" - powiedział Wójcik.

"Komisja Europejska wciąż analizuje odpowiedź polskiego rządu, w związku z procedurą przeciwnaruszeniową. Panu Reyndersowi nie podoba się polski system ochrony dzieci przed bezpodstawnym wydaniem ich poza granice Polski. Sam ten system budowałem. Pan Reynders poświęcił mi sporo uwagi w swojej korespondencji. Reyndersowi nasze pomysły się nie podobają. Twierdzi, że stworzony został system, który +utrudnia wywóz dzieci z Polski+. Wskazał 11 spraw, w których jako komisarz sprawiedliwości, uznał, że +sądy powinny inaczej orzekać w tych sprawach+. Polityk mówi sądom co mają robić? To ma być praworządność?!" - mówił telewizji wpolsce.pl minister Wójcik cytowany przez portal w polityce.pl.

Chodzi o kwestię zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w czerwcu ub.r. i umożliwiła wstrzymanie z urzędu prawomocnego sądowego postanowienia o wydaniu dziecka do państwa stałego pobytu przy wniesieniu skargi kasacyjnej lub skargi nadzwyczajnej. Regulacje te pozwalają Prokuratorowi Generalnemu, Rzecznikowi Praw Dziecka i Rzecznikowi Praw Obywatelskich uzyskanie wstrzymania wykonania prawomocnego orzeczenia sądowego zarządzającego powrót dzieci, wydanego na podstawie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Żądanie takie powoduje wstrzymanie wykonania na okres dwóch miesięcy. Ponadto, jeżeli wymienione organy wniosą od orzeczenia zarządzającego powrót skargę kasacyjną, wstrzymanie to przedłuża się z mocy prawa do czasu ukończenia postępowania przed Sądem Najwyższym.

W końcu stycznia br. Reynders wysłał do ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka pismo, które formalnie uruchomiło tzw. procedurę przeciwnaruszeniową wobec Polski. W piśmie tym stwierdzono, że nasz kraj niewłaściwie wdrożył i stosuje rozporządzenie unijne dotyczące uznawania i wykonywania orzeczeń sądów innych państw w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. KE podkreśla, że w Polsce liczne orzeczenia w takich sprawie są niewykonywane. KE dała polskim władzom dwa miesiące na odpowiedź.

Warszawski sąd apelacyjny zadał pytanie do TSUE o zgodność tych przepisów z unormowaniami europejskimi. W połowie lutego br. TSUE orzekł, że prawo Unii stoi na przeszkodzie temu, by organy krajowe mogły uzyskać, bez uzasadnienia, wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia zarządzającego powrót dziecka. Dodał ponadto, że wymóg skuteczności i szybkości, który obowiązuje przy wydawaniu orzeczenia zarządzającego powrót dziecka, jest wiążący również w ramach wykonywania takiego orzeczenia.

"UE eskaluje żądania wobec naszego kraju, wyciąga swoje brudne łapska po polskie dzieci" - mówił w lutym br. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.