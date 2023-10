M. Woś o KPO: te pieniądze, niezależnie od tematu zmiany traktatów, po prostu Polsce się należą

Te pieniądze, niezależnie od tematu zmiany traktatów, po prostu Polsce się należą - powiedział w poniedziałek w TVP 1 wiceminister sprawiedliwości Michał Woś pytany o środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Wiceminister pytany był o głosowanie nad propozycją zmian unijnych traktatów w Parlamencie Europejskim, które ma odbyć się w tym tygodniu.

"To jest absolutny fundament, nie ma ważniejszej sprawy, bo chodzi tu o kwestię polskiej suwerenności. Eurokraci się nie kryją, że przedstawili plan zmiany traktatów, pozbawiający Polskę prawa weta, pozbawiający Polskę prawa jednomyślności. To oznacza de facto pozbawienie resztki suwerenności w ponad 60 dziedzinach, w których jeszcze to prawo weta jest plus przekazanie kolejnych kompetencji na poziom europejski" - ocenił.

Dodał, że dopóki prezydentem jest Andrzej Duda na pewno nie dojdzie do ratyfikacji "tak złych traktatów". "Trzeba robić wszystko, żeby ten rząd nie godził się na tak niedobre rozwiązania. Musimy być w Unii Europejskiej, która jest organizacją międzynarodową (...) i nie godzić się na to, żeby była przekształcona w państwo" - podkreślił.

Dopytywany o pieniądze z KPO ocenił, że "te pieniądze zgodnie z prawem po prostu powinny być. "To rzeczywiście jest tylko decyzja polityczna, że one do Polski nie płynną" - dodał.

"Jeżeli Unia Europejska albo dzisiejsza opozycja, Tusk, będą chcieli grać polskim społeczeństwem i mówić, że polskie społeczeństwo ma się zgodzić na zmiany traktatów, na likwidację państwa polskiego, na zmianę Polski w jakiś land niemiecki albo w jakieś województwo w ramach wielkiego państwa, a za to dostaną 60 mld euro, to z całym szacunkiem, nikt o zdrowych zmysłach nie powinien się godzić na takie rozwiązanie" - powiedział.

Zaznaczył, że te pieniądze, niezależnie od tematu zmiany traktatów, Polsce po prostu się należą.

W środę, 25 października w Parlamencie Europejskim ma odbyć się głosowanie nad propozycją zmian unijnych traktatów. Dokument zawiera 267 propozycji zmian w traktatach, w tym rezygnacji z zasady jednomyślności podczas głosowań w Radzie UE na rzecz podejmowania decyzji większością kwalifikowaną. Raport zawiera propozycje reform instytucjonalnych dotyczących istotnych sfer działania UE w tym m.in.: polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, jednolitego rynku, gospodarki i budżetu, polityk społecznych i rynku pracy, edukacji, klimatu i środowiska, polityki energetycznej, migracji i zdrowia.