M. Woś: Wspólny start PiS i SP, to już tylko kwestia ostatnich porozumień

Wspólny start Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski, to już tylko kwestia ostatnich porozumień – poinformował we wtorek wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

"Prowadzimy rozmowy o naszym wspólnym starcie (PiS i SP - PAP), to już dosłownie kwestia (…) ostatnich porozumień" - powiedział Michał Woś (SP) w rozmowie z WP.PL.

Przyznał, że do tej pory oba ugrupowania nie podpisały porozumienia w sprawie wspólnego startu. "Teraz jeszcze nie mamy podpisanego twardego porozumienia, czy zapewnień. My życzliwie współpracujemy, ale tak i tak to podstawowy plan dla Prawa i Sprawiedliwości - o tym mówią przedstawiciele PiS-u" - oznajmił.

Zapewnił, że "plan +A+ dla nas Suwerennej Polski, to jest wspólny start". "Bo my nie chcemy w Polsce rządu, który będzie tworzył Tusk i opozycja, gdzie polską suwerenność oddadzą na złotej tacy Unii Europejskiej, gdzie likwidowali polska armię" - tłumaczył.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski poinformował w poniedziałek, że konwencja, która odbędzie się 24 czerwca, będzie konwencją całego obozu Zjednoczonej Prawicy. "Zapraszamy na nią wszystkich naszych koalicjantów" - mówił.

Zjednoczoną Prawicę oprócz PiS tworzą: Suwerenna Polska, Partia Republikańska oraz Stowarzyszenie OdNowa. PiS jest też w trakcie rozmów dotyczących podpisania porozumienia programowego przed wyborami parlamentarnymi z Pawłem Kukizem.