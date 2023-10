M. Żywno (Polska 2050): szliśmy do wyborów, aby odsunąć PiS od władzy

Szliśmy do wyborów, aby odsunąć PiS od władzy i przywrócić normalność - mówił w piątek na konferencji prasowej w Białymstoku wiceprzewodniczący Polski 2050, senator-elekt Maciej Żywno. Zapowiedział, że będzie działać na rzecz tego, aby Senat był miejscem stanowienia dobrego prawa.

"Trzymamy się silni jako klub - w tej części Polska 2050. Nie po to przeszliśmy taką długą drogę, w tym trzy lata bez takiego pełnego oręża w postaci mandatów parlamentarnych, nie po to szliśmy, mówiąc o tym, że chcemy odsunąć Prawo i Sprawiedliwość i przywrócić normalność, nie po to szliśmy widząc niedzielne emocje ludzi, które były niesłychane (...) żeby ktokolwiek z parlamentarzystów Polski 2050 teraz zmienił kierunek funkcjonowania. Po prostu sobie tego nie wyobrażam" - powiedział Żywno.

Dodał, że to ważne, także dlatego, że od wielu wyborców kandydaci Polski 2050 słyszeli w kampanii wyborczej do parlamentu, że "liczą na zmianę" i że z taką nadzieją idą na wybory.

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) będzie miała w nowym Sejmie trzech posłów z województwa podlaskiego. Mandaty zdobyli lider Polski 2050 Szymon Hołownia (uzyskał najlepszy indywidualny wynik spośród wszystkich kandydatów wszystkich komitetów wyborczych w regionie), Stefan Krajewski z PSL (dotychczasowy poseł), a nową posłanką - debiutantką - będzie przedsiębiorczyni Barbara Okuła (Polska 2050).

Senatorem w okręgu nr 60 obejmującym miasto Białystok oraz powiaty białostocki i sokólski został wiceprzewodniczący Polski 2050 Maciej Żywno (dotychczasowy radny sejmiku województwa podlaskiego, w przeszłości były wicemarszałek województwa i były wojewoda podlaski).

Żywno, kandydat z Paktu Senackiego zdobył 49,58 proc. głosów (139 531 głosów). Jego kontrkandydaci: senator Mariusz Gromko (PiS) - 37,72 proc. (106 138 głosów), Zbigniew Kasperczuk z Konfederacji 12,70 proc. (35742 głosów).

"Ja miałem takie zadanie dosyć trudne - niektórzy nawet mówili, że jestem wysłany na misję samobójczą - żeby w trudnym dla opozycji okręgu wygrać Senat. Dzięki mieszkańcom naszego regionu ten wynik (wyborów na senatora) naprawdę okazał się fascynujący. Nie o włos, ale naprawdę z dużą przewagą nad kandydatem PiS" - powiedział Żywno, KTÓY podziękował swoim kontrkandydatom za - jak to określił - "jakość i kulturę osobistą", wysoki poziom kampanii w tym okręgu.

Żywno powiedział, że będzie działać na rzecz tego, aby Senat był miejscem stanowienia dobrego prawa. "Żeby Senat stał się miejscem, w którym pomysły rządu, pomysły Sejmu, będziemy weryfikować w Senacie pod kątem życiowości tych propozycji dla mieszkańców, w tym dla mieszkańców naszego regionu, a także dla instytucji, które te przepisy prawa będą wdrażały" - wyjaśnił.

Senator-elekt Maciej Żywno poinformował, że parlamentarzyści Polski 2050 planują utworzyć w Białymstoku jedno wspólne biuro parlamentarne, ale chcą pełnić stałe dyżury we wszystkich miastach powiatowych w regionie, a jeśli będzie takie zapotrzebowanie, także w innych miejscowościach, aby mieć stały kontakt z mieszkańcami.

Posłanka-elekt Barbara Okuła mówiła, że zdobycie mandatu poselskiego na pewno w dużej części jest zasługą wielu bezpośrednich kontaktów z ludźmi i pracy sztabu.