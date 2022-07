Machałek: 182 tys. dzieci z Ukrainy zakończyło edukację w szkołach i przedszkolach w Polsce

182 tys. dzieci z Ukrainy zakończyło miniony rok szkolny w szkołach i w przedszkolach w Polsce - powiedziała w piątek w Radiu Wrocław wiceszefowa resortu edukacji i nauki Marzena Machałek. Natomiast ok. 400 tys. uczniów ukraińskich w Polsce uczyło się zdalnie w systemie ukraińskim - dodała.

Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek była pytana w Radiu Wrocław m.in. uczniów z Ukrainy w polskim systemie edukacji.

"Tutaj analizujemy i wiemy, ilu uczniów zakończyło edukację. Widać było tendencję spadkową. Tak jak w pewnym momencie była kumulacja, było 200 tys. uczniów, ale też łączę to z przedszkolami, które w bardzo krótkim czasie trafiło do szkół, ale zakończyło 182 tys." - powiedziała wiceszefowa resortu.

Machałek podkreśliła, że to na Dolny Śląsk trafiło bardzo dużo uczniów z Ukrainy. "My byliśmy w tej czołówce, tych czterech województw, do których trafiło bardzo dużo uczniów z Ukrainy. Przygotowaliśmy elastyczne rozwiązania, jeżeli chodzi o liczebność klas, grup, sposobów organizowania oddziałów przygotowawczych" - zaznaczyła.

Przypomniała, że wiele uczniów z Ukrainy uczyło się w Polsce w systemie zdalnym. "My się spodziewaliśmy, że to może być około 400 tys. uczniów, którzy w Polsce uczyli się w systemie zdalnym ukraińskim i część z nich może trafić do polskich szkół. Jesteśmy do tego przygotowani. Natomiast sytuacja jest dynamiczna i trudno to do końca przewidzieć" - dodała.