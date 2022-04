Machałek: Na Dolnym Śląsku do szkół przyjęto około 20 tys. ukraińskich dzieci

Do tej pory do dolnośląskich szkół przyjęto około 20 tys. dzieci uchodźców z Ukrainy – poinformowała w poniedziałek w Jeleniej Górze (Dolnośląskie) wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Machałek odwiedziła w poniedziałek Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze, w której kampusie - jak mówiła wiceminister edukacji - przebywa 60 kobiet z dziećmi - uchodźców z Ukrainy.

Podczas konferencji prasowej wiceminister poinformowała, że do polskich szkół od 24 lutego przejęto ponad 190 tys. dzieci z Ukrainy. "Z tego około 20 tys. chodzi do szkół na Dolnym Śląsku, a 700 do szkół w Jeleniej Górze" - powiedziała Machałek.

Według danych przedstawionych przez wiceminister do szkół podstawowych przyjęto w całej Polsce 140 tys. dzieci z Ukrainy, a do przedszkoli 30 tys. dzieci.

Machałek dodała, że sporo młodzieży z Ukrainy, która przebywa w Polsce uczy się zdalnie w ukraińskich szkołach. Jak mówiła, według ukraińskich danych to około 500 tys. uczniów.

Wiceszefowa resortu edukacji podziękował dyrektorom szkół i samorządowcom za, jak mówiła, "dobrą i skuteczną organizację systemu edukacji". "Ostatnio przejęliśmy też kolejne rozporządzenie, które uelastycznia przepisy pozwalające w dobry i mądry sposób pomagać dzieciom i młodzieży z Ukrainy" - dodała.