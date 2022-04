Machałek: po 24 lutego do polskiego systemu edukacji zapisano ponad 193 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy

W polskim systemie edukacji jest ponad 193 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy zapisanych do szkół i przedszkoli po 24 lutego br. Najwięcej jest w woj. mazowiecki, śląskim, dolnośląskim i wielkopolskim - poinformowała wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek.

Wiceminister edukacji i nauki we wtorek, na posiedzeniu senackich Komisji: Nauki, Edukacji i Sportu, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawczej, przedstawiła aktualne dane dotyczące liczby dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy zapisanych do polskich szkół i przedszkoli po 24 lutego br., czyli po ataku Rosji na Ukrainę.

Jak poinformowała Machałek - zaznaczając, że są to dane z poniedziałku - w polskim systemie edukacji jest ponad 193 tys. dzieci i młodzieży zapisanych do placówek oświatowych po 24 lutego. Prawie 140 tys. dzieci i młodzieży zapisanych jest do szkół podstawowych, w tym ponad 9 tys. do oddziałów przedszkolnych w szkołach. Ponad 37 tys. dzieci zostało zapisanych do przedszkoli. Ponad 12 tys. młodzieży jest w liceach ogólnokształcących, prawie 3 tys. w technikach, a 512 osoby z Ukrainy w szkołach branżowych.

"Jeśli chodzi o województwa, to najwięcej jest w województwie mazowieckim - ponad 35 tys. Na Śląsku jest ponad 21 tys. uczniów, na Dolnym Śląsku 20 tys. i poniżej 20 tys. uczniów w Wielkopolsce" - podała. Wskazała, że rozłożenie to nie jest równomierne, najwięcej uczniów z Ukrainy jest w dużych miastach w tych czterech województwach.

Przypomniała, że uczniowie z Ukrainy mogą uczyć się zarówno w oddziałach przygotowawczych, jak i w szkołach razem z polskim uczniami. Podała, że "prawie 50 proc. oddziałów przygotowawczych tworzonych jest w liceach, ok. 40 proc. w technikach, ponad 23 proc. w szkołach podstawowych".

Jak mówiła, na to zróżnicowanie ma wpływ to, że "w szkołach podstawowych młodsze dzieci szybko się asymilują, dosyć szybko pokonują barierę językową, a treści, które muszą przyswoić, nie są na tyle trudnymi, by nie dało się prowadzić zajęć z dziećmi z ograniczoną, bądź małą znajomością języka polskiego".

Jak podała we wtorek Straż Graniczna, od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2,96 mln osób.

W ubiegłym tygodniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, mówiąc o uczniach z Ukrainy przebywających w Polsce, powołał się na dane przekazane przez ukraińską wiceminister nauki i oświaty Virę Rohovą. "540 tys. dzieci ukraińskich jest w nauce zdalnej i w łączności z Ukrainą" - powiedział.